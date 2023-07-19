Theo thông tin từ báo Lao động, trong ngày 18/7, trên địa bàn xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng rất nhanh, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân cụ thể: một số công trình hạ tầng cơ sở xã hội, nhà ở và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi, khoảng 80m bờ suối và đường đi khu sản xuất tại một số thôn trên địa bàn xã Sa Sơn bị sạt lở, khoảng 100m kênh nội đồng thôn 1 (thị trấn Sa Thầy) bị xói lở chân kênh. Về sản xuất nông nghiệp, có 51,6ha cây trồng bị ngập úng, cuốn trôi; 15,13ha ao cá bị vỡ, khoảng 1.200m2 cà phê và mắc ca bị ngập nước, khoảng 400 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.

Nhà dân ở huyện Sa Thầy bị mưa lũ cuốn trôi - Ảnh: Báo Lao động

Mưa lớn làm xói, hư lề đường và rãnh dọc 2 vị trí trên tuyến Sa Thầy - Yaly - thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ (xã Mô Rai). Sạt lở đất nhiều nhất trên tuyến Tỉnh lộ 674 qua xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Nhiều vị trí trên tuyến, đất cát từ núi bị lở đổ xuống lòng lề đường, gây ắch tắc giao thông. Phải mất nhiều thời gian, công nhân mới tổ chức dọn dẹp xong hàng trăm khối đất đá.