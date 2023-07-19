Ngày 19/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, cơn bão số 1 đã gây ra nhiều thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
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Theo thông tin từ báo Lao động, trong ngày 18/7, trên địa bàn xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng rất nhanh, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân cụ thể: một số công trình hạ tầng cơ sở xã hội, nhà ở và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi, khoảng 80m bờ suối và đường đi khu sản xuất tại một số thôn trên địa bàn xã Sa Sơn bị sạt lở, khoảng 100m kênh nội đồng thôn 1 (thị trấn Sa Thầy) bị xói lở chân kênh. Về sản xuất nông nghiệp, có 51,6ha cây trồng bị ngập úng, cuốn trôi; 15,13ha ao cá bị vỡ, khoảng 1.200m2 cà phê và mắc ca bị ngập nước, khoảng 400 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.
Mưa lớn làm xói, hư lề đường và rãnh dọc 2 vị trí trên tuyến Sa Thầy - Yaly - thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ (xã Mô Rai). Sạt lở đất nhiều nhất trên tuyến Tỉnh lộ 674 qua xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Nhiều vị trí trên tuyến, đất cát từ núi bị lở đổ xuống lòng lề đường, gây ắch tắc giao thông. Phải mất nhiều thời gian, công nhân mới tổ chức dọn dẹp xong hàng trăm khối đất đá.
Trong ngày, xã đã cử lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, lập hồ sơ đề xuất cấp thẩm quyền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trước đó, ông Nguyễn Văn Niệm - Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr đã vận động các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn để đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, ngày 19/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, mưa bão đã gây thiệt hại lớn về hoa màu, nhà cửa, cầu cống…tại nhiều địa phương thuộc tỉnh này.
Thống kê ban đầu, tại huyện Krông Pa (Gia Lai), ước diện tích dưa hấu bị thiệt hại khoảng 52,4ha. Ngoài ra, 5,5ha lúa của 18 hộ dân ở Đức Cơ bị ngập hoàn toàn. Tại huyện Chư Sê thiệt hại 2 đoạn mương đất với tổng chiều dài 570m, bề rộng mương 1m.
Mưa bão cũng đã khiến đường đắp tạm qua suối khi thi công cống Ia Pết (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) bị nước lũ cuốn trôi. Hiện xã đã giăng dây cảnh báo, đồng thời hướng dẫn bà con đi theo đường tránh trong khi chờ đơn vị thi công khắc phục.