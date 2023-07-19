Hiện trường hoang tàn sau ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim) ở Gia Lai, Kon Tum

Đời sống 19/07/2023 11:27

Ngày 19/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, cơn bão số 1 đã gây ra nhiều thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Theo thông tin từ báo Lao động, trong ngày 18/7, trên địa bàn xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng rất nhanh, gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân cụ thể: một số công trình hạ tầng cơ sở xã hội, nhà ở và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị cuốn trôi, khoảng 80m bờ suối và đường đi khu sản xuất tại một số thôn trên địa bàn xã Sa Sơn bị sạt lở, khoảng 100m kênh nội đồng thôn 1 (thị trấn Sa Thầy) bị xói lở chân kênh. Về sản xuất nông nghiệp, có 51,6ha cây trồng bị ngập úng, cuốn trôi; 15,13ha ao cá bị vỡ, khoảng 1.200m2 cà phê và mắc ca bị ngập nước, khoảng 400 con gia cầm bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện trường hoang tàn sau ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim) ở Gia Lai, Kon Tum - Ảnh 1
Nhà dân ở huyện Sa Thầy bị mưa lũ cuốn trôi - Ảnh: Báo Lao động

Mưa lớn làm xói, hư lề đường và rãnh dọc 2 vị trí trên tuyến Sa Thầy - Yaly - thôn Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ (xã Mô Rai). Sạt lở đất nhiều nhất trên tuyến Tỉnh lộ 674 qua xã Mô Rai, huyện Sa Thầy. Nhiều vị trí trên tuyến, đất cát từ núi bị lở đổ xuống lòng lề đường, gây ắch tắc giao thông. Phải mất nhiều thời gian, công nhân mới tổ chức dọn dẹp xong hàng trăm khối đất đá.

Hiện trường hoang tàn sau ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim) ở Gia Lai, Kon Tum - Ảnh 2
Sạt lở 11 điểm trên Tỉnh lộ 674 - Ảnh: Báo Lao động

Trong ngày, xã đã cử lực lượng giúp người dân dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, lập hồ sơ đề xuất cấp thẩm quyền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trước đó, ông Nguyễn Văn Niệm - Chủ tịch UBND xã Ya Xiêr đã vận động các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Hiện trường hoang tàn sau ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim) ở Gia Lai, Kon Tum - Ảnh 3
Hiện trường hoang tàn sau ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim) ở Gia Lai, Kon Tum - Ảnh 4
 hình ảnh bộ đội khắc phục mưa bão gây thiệt hại ở xã Ya Xiêr - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, ngày 19/7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, mưa bão đã gây thiệt hại lớn về hoa màu, nhà cửa, cầu cống…tại nhiều địa phương thuộc tỉnh này.

Thống kê ban đầu, tại huyện Krông Pa (Gia Lai), ước diện tích dưa hấu bị thiệt hại khoảng 52,4ha. Ngoài ra, 5,5ha lúa của 18 hộ dân ở Đức Cơ bị ngập hoàn toàn. Tại huyện Chư Sê thiệt hại 2 đoạn mương đất với tổng chiều dài 570m, bề rộng mương 1m.

Hiện trường hoang tàn sau ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim) ở Gia Lai, Kon Tum - Ảnh 5
Mưa lớn ngập lên tận nhà người dân - Ảnh: Báo Tiền phong

Mưa bão cũng đã khiến đường đắp tạm qua suối khi thi công cống Ia Pết (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) bị nước lũ cuốn trôi. Hiện xã đã giăng dây cảnh báo, đồng thời hướng dẫn bà con đi theo đường tránh trong khi chờ đơn vị thi công khắc phục.

Hiện trường hoang tàn sau ảnh hưởng của cơn bão số 1 (Talim) ở Gia Lai, Kon Tum - Ảnh 6
Đường đắp tạm để thi công cống Ia Pết bị nước cuốn trôi - Ảnh: Báo Tiền phong
Nguy cơ xuất hiện bão số 2 ngay sau sự đổ bộ của bão số 1

Nguy cơ xuất hiện bão số 2 ngay sau sự đổ bộ của bão số 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không loại trừ khi dải hội tụ nhiệt đới sau cơn bão số 1 có khả năng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão số 2 trên Biển Đông.

Xem thêm
Từ khóa:   cơn bão số 1 bão TALIM Vụ sạt lở

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi