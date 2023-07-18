Bão số 1 dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đêm nay miền Bắc có nguy cơ ngập úng do mưa lớn

Trong chiều tối và đêm nay, tâm bão Talim sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, người dân cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 tại đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hòn Dáu (Hải Phòng) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Cửa Ông và Móng Cái (Quảng Ninh), Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7. Khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Bão số 1 di chuyển vào đất liền biên giới Việt Nam - Trung Quốc và dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống Dẫn tin từ Vietnam+, lúc 13 giờ ngày 19/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông trên khu vực Việt Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6. Từ chiều 18/7 đến ngày 19/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa 50-150mm, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-70mm; đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Ngoài ra, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; đồng thời các Bộ ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Bão số 1 chỉ còn cách Móng Cái - Quảng Ninh 50km, sẽ đổ bộ đất liền vào trưa nay Trưa 18/7, bão số 1 sẽ vào vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12, nhiều nơi đã bắt đầu có mưa to.

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