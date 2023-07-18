Cơn bão số 1 (bão Talim): Gần 2.600 du khách tại Hải Phòng, Quảng Ninh được bố trí nơi lưu trú

Đời sống 18/07/2023 11:05

Ngày 18/7, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cập nhật công tác ứng phó bão số 1.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, hồi 4h ngày 18/7, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) 140km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 14. Dự báo trong 12h tới bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20km/h, đổ bộ trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ và suy yếu dần; cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Cơn bão số 1 (bão Talim): Gần 2.600 du khách tại Hải Phòng, Quảng Ninh được bố trí nơi lưu trú - Ảnh 1
Vị trí và đường đi của tâm bão số 1 (bão Talim) - Ảnh: Báo Thanh niên

Vùng nguy hiểm trong 12h tới phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Gió thực đo lúc 7h ngày 18/7 tại Bạch Long Vĩ: cấp 7, giật cấp 10 ; Cô Tô, Cửa Ông Cấp 4.

Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ ngày 18-19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180-280mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100-200mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm.

Từ ngày 18-19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi trên 120mm.

Theo nguồn tin từ báo Lao động, ngày và đêm 18/7, vùng biển phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; Nam vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Để ứng phó với bão số 1, tính đến 5h ngày 18/7, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có 12.668 phương tiện/29.812 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả các tàu đã vào nơi neo đậu hoặc di chuyển đến vị trí trú tránh.

Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 183 tàu biển và 259 phương tiện thuỷ nội địa đang hoạt động; các phương tiện đã nhận được thông tin về bão số 1 để có phương án đảm bảo an toàn.

Về tình hình nuôi trồng thủy sản, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 119.803ha, 3.154 lều, chòi canh, 22.973 lồng/bè; hầu hết các địa phương đã hoàn thành sơ tán dân trên lồng bè.

Cơn bão số 1 (bão Talim): Gần 2.600 du khách tại Hải Phòng, Quảng Ninh được bố trí nơi lưu trú - Ảnh 2
Du khách vội vã rời đảo Cô Tô tránh bão số 1 - Ảnh: Báo Lao động

Về các tàu du lịch, tính đến 7h ngày 18/7, tại Quảng Ninh, Hải Phòng còn 2.577 khách du lịch lưu trú trên các tuyến đảo (Quảng Ninh 606 người, Hải Phòng 1.971 người). Chính quyền địa phương đã chỉ đạo tổ chức bố trí nơi lưu trú an toàn cho du khách.

Hiện nay, thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch sơ tán 8.691 người dân khu vực xung yếu (chung cư cũ, khu vực ngoài đê, vùng trũng thấp ven biển,…) tuỳ theo diễn biến thực tế cơn bão.

Tạm dừng hoạt động 3 sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn để tránh bão số 1

Tạm dừng hoạt động 3 sân bay Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn để tránh bão số 1

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị trong toàn ngành hàng không về ứng phó với cơn bão số 1, dự kiến đổ bộ vào Quảng Ninh chiều tối 18/7.

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