Cơn bão số 1 (bão Talim): Gần 2.600 du khách tại Hải Phòng, Quảng Ninh được bố trí nơi lưu trú

Dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Từ ngày 18-19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 180-280mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100-200mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm.