Nguy cơ xuất hiện bão số 2 ngay sau sự đổ bộ của bão số 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không loại trừ khi dải hội tụ nhiệt đới sau cơn bão số 1 có khả năng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão số 2 trên Biển Đông.

Theo thông tin từ báo Quân đội Nhân dân, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 1 không tác động trực tiếp đến khu vực Hà Nội, khu vực này chỉ ảnh hưởng bởi những hiện tượng dông lốc từ xa và xuất hiện mưa lớn. Ngoài ra, bão số 1 hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, không phải cơn bão độc lập nên ngoài gây mưa trong thời điểm bão còn tiếp tục gây mưa sau hoàn lưu bão. Không loại trừ khi dải hội tụ nhiệt đới sau cơn bão số 1 có khả năng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão số 2 trên Biển Đông. Ông cũng cho biết thêm, hiện tại do tác động của El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương), số lượng bão hoạt động trên Biển Đông cũng như tác động đến đất liền Việt Nam ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão số 2 trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo thống kê, những năm chịu ảnh hưởng của El Nino là những năm có các cơn bão mạnh, đường đi phức tạp, mưa lớn xảy ra cực đoan. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó. Về diễn biến tiếp theo của cơn bão số 1, dẫn tin từ báo Chính Phủ, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (19/7), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/7 đến 03h ngày 19/7 có nơi trên 50mm như: Hồng An (Cao Bằng) 68.2mm, Nậm Mười 1 (Yên Bái) 60.8mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 69.4mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 151.8mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Ngày và đêm 19/7, ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 19-20/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 170mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm). Cảnh báo: Từ ngày 20-21/7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Dự báo tác động của mưa lớn: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão số 1 đang suy yếu dần, Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to Bão số 1 đang suy yếu dần khi đổ bộ đất liền. Tuy nhiên, hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ.

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