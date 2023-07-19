Theo đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu NA 90687-TS của anh Nguyễn Văn Hùng (trú ở xóm Hải Đông, Diễn Bích) đang đánh cá ngoài khơi thì bị sóng lớn đánh gây hư hỏng, nước tràn vào và nhấn chìm con tàu. Thời điểm gặp nạn, ngoài anh Hùng còn có 3 thuyền viên khác gồm: Thái Bá Duy, Đặng Văn Dậu và Hồ Văn Nhuần. Sau khi con tàu bị chìm, cả 4 ngư dân lênh đênh trên biển.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 19/7, lãnh đạo xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết, một tàu cá của ngư dân ở xã này đang đánh cá trên biển thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. May mắn, các ngư dân trên tàu được cứu sống.

Đang đánh cá gần đó, tàu cá NA 92986-TS của anh Nguyễn Văn Ninh phát hiện sự việc đã lập tức di chuyển đến và cứu vớt 4 thuyền viên lên tàu an toàn. Sau khi được sưởi ấm, sơ cứu, 4 thuyền viên được tàu đưa vào bờ.

Dẫn tin từ báo Nghệ An, do địa điểm gặp nạn cách xa đến 39 hải lý nên phải di chuyển nhiều giờ đồng hồ, đến khoảng 11 giờ trưa 19/7, tàu mới về đến cửa Lạch Vạn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã huy động canô cùng với các chiến sĩ ra cửa Lạch Vạn để tiếp ứng thực phẩm, đồng thời tiến hành sơ cứu các thuyền viên gặp nạn, đưa về đất liền an toàn.

Người thân anh Hùng bật khóc khi anh được cứu sống và bình an trở về đất liền - Ảnh: Báo Tiền Phong

Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn.

Nguyên nhân vụ chìm tàu được xác định là do tàu neo đậu ở bờ gần 2 tháng qua không hoạt động, cộng thêm tàu đã bị xuống cấp, thành ván bị mục, do đó, khi gặp sóng lớn đã bị đánh vỡ, nước tràn vào tàu gây chìm tàu. Ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Mọi người xúc động khi anh Hùng vẫn an toàn trở về dù cận kề cửa tử - Ảnh: Báo Nghệ An

Ông Nguyễn Trường Thành - Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn tỉnh cho biết: Văn phòng đã nhận được đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và UBND huyện Diễn Châu sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tiếp nhận, đưa thuyền viên bị nạn bàn giao cho gia đình khi tàu cá NA 92986-TS cập cửa Lạch Vạn; tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên các thuyền viên và gia đình có tàu bị nạn.