Tận mắt chứng kiến vợ gian díu với nhân tình, chồng thốt lên lời chua chát: 'Mẹ chồng chưa ra khỏi nhà, con dâu đã hẹn trai'

Đời sống 22/09/2021 16:43

Những lời chua chát mà người chồng thốt ra khi đối diện với người vợ phản bội ngay trong chính căn nhà của mình khiến bất cứ ai cũng cảm thấy xót xa.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người chồng bắt quả tang vợ và nhân tình đang gian díu ngay tại nhà mình khiến dân tình bàn tán xôn xao. 

"Anh nói cho em biết như này, em là một con người dối trá nhất, mồm em cứ xoen xoét nói người khác nhưng em gấp 10 lần họ.

Đó là điều thứ nhất, điều thứ hai nữa. Mẹ chưa về nhà em đã hẹn nó. Bao giờ bà về, bà về bao giờ bà lên? Mẹ chồng chưa ra khỏi nhà con dâu đã hẹn trai. Chủ nhật bà lên, thế được ngủ hai tối thôi à? Đúng không?"…

Clip chồng bắt quả tang vợ dan díu với nhân tình

Đáng chú ý, dù chứng kiến cảnh vợ ngoại tình, anh chồng vẫn dùng một tông giọng cực kỳ bình thản, không chửi bới, không đánh đập nhưng vẫn khiến cho 2 người đang ngồi đối diện phải bối rối, chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ. 

Mặc dù chưa rõ đoạn clip đánh ghen này được quay từ thời điểm nào nhưng vẫn khiến cộng đồng mạng dành nhiều quan tâm và chia sẻ chóng mặt. Tất cả đều chỉ trích hành vi quan hệ bất chính của cô vợ trẻ và gã nhân tình, cho rằng 2 người này quá trơ trẽn khi đưa nhau về chính căn nhà của người chồng để dan díu, hẹn hò.

Tận mắt chứng kiến vợ gian díu với nhân tình, chồng thốt lên lời chua chát: 'Mẹ chồng chưa ra khỏi nhà, con dâu đã hẹn trai' - Ảnh 1
Người vợ và nhân tình ngồi im thin thít trước lời chất vấn của anh chồng - Ảnh: Cắt từ clip

 Bên cạnh đó mọi người cũng tỏ ra thương cảm cho tình cảnh éo le của người chồng khi phát hiện vợ mình ngoại tình. Nhiều người nhận xét với cách giải quyết mâu thuẫn như trong clip có thể thấy anh này rất yêu thương vợ, không ngờ lại nhận sự phản bội quá bẽ bàng.

Người ta vẫn thường nói, vợ chồng đến được với nhau là do bởi duyên nợ, chẳng ai muốn hạnh phúc đổ vỡ. Thế nhưng, nếu hết yêu, hãy mạnh dạn buông tay và dứt khoát ly hôn. Là phụ nữ, đừng vì lỡ say nắng ai mà phản bội chồng, bởi đàn bà ngoại tình không chỉ đánh mất gia đình mà còn mất cả lòng tự trọng, sự tôn nghiêm và cơ hội được hạnh phúc của mình.

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Cách hành xử văn minh của người chồng khiến ai nấy quá đỗi bất ngờ. Tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cô vợ phải cảm thấy xấu hổ.

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