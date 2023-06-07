Ngày 7/6, Công an thành phố Thuận An cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự lái xe Vũ Tuấn Anh trong vụ ô tô đâm hàng loạt phương tiện khiến 3 người bị thương tại Bình Dương tối 6/6.

Theo thông tin từ Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, liên quan vụ ô tô đâm hàng loạt phương tiện khiến 3 người bị thương tại Bình Dương, ngày 7/6, Công an thành phố Thuận An cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự lái xe Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1993, thường trú tại khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An).

Qua kiểm tra xác định, tài xế Vũ Tuấn Anh có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,748mg/L; xét nghiệm máu không có chất ma túy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, vào khoảng 16h ngày 6/6, nam tài xế Vũ Tuấn Anh (SN 1993, ngụ khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương) điều khiển ô tô loại 5 chỗ lưu thông trên đường ĐT743C theo hướng từ cầu Ông Bố về hướng ngã tư 550.

Đến đoạn đường ngã ba Cửu Long thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương), ô tô này đã đâm vào 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ đi cùng chiều phía trước (trong đó có 3 xe máy chưa rõ biển số và người điều khiển đã rời khỏi hiện trường).

Ô tô xoay ngang đường sau tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi va chạm với 5 xe máy, ô tô tiếp tục lao nhanh về phía trước tông vào ô tô tải, 2 xe máy và 1 ô tô khác.

Tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó có một thiếu nữ 17 tuổi ngồi sau xe máy của mẹ bị thương nặng. Nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy do bị chết não.

Bình Dương: Ô tô 'điên' tông hàng loạt phương tiện, 'quét' luôn mọi thứ trên đường Xe ô tô bất ngờ mất lái tông hàng loạt xe ô tô và xe máy, khiến nhiều người nằm la liệt trên đường. Vụ tai nạn làm ít nhất 4 phương tiện bị hư hỏng và 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

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