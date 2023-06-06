Bình Dương: Ô tô 'điên' tông hàng loạt phương tiện, 'quét' luôn mọi thứ trên đường

Đời sống 06/06/2023 19:06

Xe ô tô bất ngờ mất lái tông hàng loạt xe ô tô và xe máy, khiến nhiều người nằm la liệt trên đường. Vụ tai nạn làm ít nhất 4 phương tiện bị hư hỏng và 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, chiếc ô tô loại 5 chỗ đang dừng đèn đỏ ở ngã ba, khi đèn vừa chuyển xanh thì bất ngờ lao lên tông hàng loạt xe máy, sau đó tiếp tục lao đi "quét" mọi thứ trên đường.

Tới hơn 18 giờ chiều 6/6, lực lượng chức năng TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang phong toả hiện trường vụ ô tô tông hàng loạt phương tiện trên đường ĐT 743B.

Bình Dương: Ô tô 'điên' tông hàng loạt phương tiện, 'quét' luôn mọi thứ trên đường - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

Hơn 16 giờ chiều cùng ngày, chiếc ô tô 5 chỗ biển số 61A-904.76 chạy trên đường ĐT743B hướng từ quốc lộ 13 ra ngã tư 550.

Khi đến giao lộ với đường Nguyễn Du (ngã 3 Cửu Long) phường Bình Hoà, TP Thuận An thì dừng đèn đỏ.

Khi đèn vừa chuyển xanh thì bất ngờ phương tiện này lao về trước tông hàng loạt xe máy chạy cùng chiều rồi hất tung các nạn nhân văng xuống đường. Chiếc ô tô tiếp tục phóng nhanh vài chục mét nữa thì húc vào chiếc xe ben đang đậu sát lề làm xe ben văng lên lề đường.

Bình Dương: Ô tô 'điên' tông hàng loạt phương tiện, 'quét' luôn mọi thứ trên đường - Ảnh 2
Người bị thương nằm trên đường - Ảnh: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

Sau đó chiếc ô tô này tiếp tục chạy về trước tông hai xe máy khác. Trong đó một xe văng lên lề va vào một xe ô tô đang đậu, còn một xe thì văng khoảng 50m về trước.

Chiếc ô tô "điên" tiếp tục lao lên vỉa hè tông vào cây xanh rồi văng ngược ra đường tông vào dải phân cách và chỉ dừng lại khi xoay ngang đường.

Dẫn tin từ Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút, xe ô tô 61A - 904.76 chạy trên đường ngã 3 Cửu Long, thành phố Thuận An, bất ngờ mất lái tông hàng loạt xe ô tô và xe máy, khiến nhiều người nằm la liệt trên đường.

Bình Dương: Ô tô 'điên' tông hàng loạt phương tiện, 'quét' luôn mọi thứ trên đường - Ảnh 3
Vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba Cửu Long, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương - Ảnh: Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam 

Vụ tai nạn làm ít nhất 4 phương tiện bị hư hỏng và 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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