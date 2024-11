"Tai nạn xảy ra bất ngờ, quá đau lòng! Đây là sự cố lớn lần đầu tiên tôi gặp phải" - ông C. nói với vẻ mặt buồn bã sau tai nạn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động : Liên quan thông tin "Nam sinh viên quẹt vào hông xe buýt 148 rồi tử vong ở TP HCM", ngày 9-11, ông Lê Mạnh C. (60 tuổi, tài xế xe buýt số 148) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.

"Khi đến giao lộ đường Lê Lai thuộc phường 4, quận Gò Vấp thì nghe tiếng la hét của người dân, tôi linh cảm không hay nên lập tức dừng xe lại. Vận tốc lúc này là 18 km/h, chạy đúng làn đường" - ông C. kể.

Suốt 5 năm nay, ông cho biết chưa từng để xảy ra sự cố gì. Tuy nhiên, lúc 14 giờ 48 phút ngày 8-11, ông C. lái xe buýt số 148 chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn, hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi Phan Văn Trị thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Xuống xe, ông thấy một thanh niên trẻ tuổi nằm dưới đất, cạnh đó là vũng máu. Quan sát gần đó thấy có một xe cứu thương đang dừng lại nên ông chạy đến đập cửa, yêu cầu cứu người nhưng được trả lời xe này đang đi làm nhiệm vụ cứu một người khác.

Ông C. bất lực quay lại dùng tay sờ cổ thanh niên thì biết người này đã tử vong. Thương xót, ông dùng khăn trên xe để che chắn lại cho nạn nhân.

Tài xế xuống xe dùng khăn che chắn cho nạn nhân (Ảnh: Người Lao Động)

"Một nam tài xế chạy đến nói với tôi rằng nạn nhân đã chạy vượt lên nhưng va phải người đi xe đạp, sau đó ngã xuống xe buýt của tôi tử vong. Người này yêu cầu tôi đến một trụ sở công an gần đó tạm lánh mặt" - ông C. kể và cho biết sau khi làm việc với cơ quan công an đến 22 giờ tối qua thì được cho về nhà.

Ông C. cho hay có 20 năm hành nghề và lái xe tuyến 148 đã 5 năm. Theo dự kiến, đến cuối năm nay, ông sẽ nghỉ chạy xe buýt. "Cũng không biết phải nói cảm xúc như thế nào. Thực sự bất lực!" - ông C. chia sẻ.

Theo camera hành trình xe buýt ghi lại, 1 thanh niên đi xe máy cố vượt đã va quẹt trúng xe đạp chạy cùng chiều phía trước. Sau đó, nam thanh niên ngã xuống va vào hông xe buýt và tử vong tại chỗ.

Ông C. đang bị cơ quan chức năng tạm giữ bằng lái nên chưa thể đi làm lại được. "Tôi muốn thắp nén nhang cho nạn nhân nhưng chưa được, bởi cậu ấy còn quá trẻ mà phải mất đi" - ông C. buồn bã.

Như thông tin từ báo Tuổi Trẻ đã đưa tin trước đó: Khoảng 14h48, xe máy do nam thanh niên cầm lái chạy trên đường Nguyễn Thái Sơn, hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi Phan Văn Trị. Khi xe vừa đến giao lộ đường Lê Lai thuộc phường 4 thì xảy ra va quẹt với người đàn ông đi xe đạp chở ve chai.

Vụ va quẹt khiến thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, bị xe buýt do ông L.M.C. cầm lái, chạy cùng chiều cán tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng quận Gò Vấp có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.