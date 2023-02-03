Tai nạn giữa xe bồn và xe máy, khiến nữ học sinh 14 tuổi tử vong

Đời sống 03/02/2023 19:00

Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng PC08, Công an TP.HCM) vẫn đang xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa xe bồn và xe máy khiến nữ sinh lớp 8 tử vong.

 

Theo thông tin báo Vietnamnet.VN, khoảng 16h chiều nay (3/2), Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) mới hoàn thành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (TP.HCM) giữa xe bồn và xe máy khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe máy do một người phụ nữ điều khiển chở theo một bé gái, sau khi chạy băng qua giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) thì xảy ra va chạm với xe bồn.

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Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Vietnamnet.VN)

Vụ việc khiến xe máy ngã xuống đường, trong đó bé gái bị thương rất nặng. Em nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo người thân, bé gái 14 tuổi là học sinh lớp 8 đang được mẹ dùng xe máy chở đến trường thì gặp tai nạn. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

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Lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn (Ảnh: Vietnamnet.VN)

Công an huyện Bình Chánh sau đó phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

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