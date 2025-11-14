Tá hỏa phát hiện bộ hài cốt trong ao nuôi cá của người dân Hải Phòng

Đời sống 14/11/2025 05:15

Chiều 13/11, lãnh đạo xã Tứ kỳ cho biết, sáng cùng ngày, anh H.Đ.H trú ở thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ phát hiện một bộ hài cốt trong ao nuôi cá của mình.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, lãnh đạo xã Tứ kỳ cho biết, sáng 13/11, anh H.Đ.H (SN 1970, thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ) trong lúc đặt máy xục khí tại ao của Trại cá thuộc Xí nghiệp giống cây trồng Hải Dương (anh H. đã thuê từ năm 2001 đến nay), phát hiện một bộ hài cốt. Ngay sau đó, anh H. đã trình báo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an xã Tứ Kỳ phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhận chứng phục vụ công tác điều tra rõ vụ việc trên.

Tá hỏa phát hiện bộ hài cốt trong ao nuôi cá của người dân Hải Phòng - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện hài cốt - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, ngày 20/8, người dân xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phát hiện một hộp sọ nghi sọ người ở khu vực núi Đại Huệ, cách Quốc lộ 46 khoảng 1km nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Nguyên, lực lượng pháp y Công an tỉnh Nghệ An và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, làm rõ.

Qua ghi nhận, ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều mảnh xương nghi là xương người cùng quần áo nữ giới. Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là chị H.T.B.N. (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Cũng hồi tháng 8, Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào cuộc điều tra, xác minh thông tin về bộ xương người được phát hiện tại khu vực rừng thông thuộc thôn Păng Sim, xã Trường Xuân.

Theo xác minh của Công an xã Trường Xuân, bên ngoài bộ xương mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt. Bên cạnh bộ xương có treo một chiếc võng vải dù trên thân 2 cây thông.

Lực lượng chức năng địa phương đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

