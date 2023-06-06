Sau khi tông gãy trụ điện, ô tô lật ngửa bốc cháy dữ dội trên đường

Rạng sáng ngày 6/6, chiếc ô tô hiệu VinFast sau khi tông đổ hàng loạt trụ tiêu rồi tông gãy trụ điện và bị lật ngửa bốc cháy dữ dội khiến 1 trong 2 người trên xe thương vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, khoảng 0h15 ngày 6/6, xe ô tô hiệu VinFast biển số 75A-235.79 chạy trên đường Lý Thái Tổ, TP.Huế theo Bắc- Nam với tốc độ cao. Khi đến đoạn trước cửa hàng xăng dầu số 05 thì xe bất ngờ tông vào cây trồng ven đường và tông đổ hàng loạt trụ tiêu ven đường. Tiếp đó xe tông gãy một trụ điện rồi bị lật ngửa. Hiện trường vụ xe ô tô phát nổ, bốc cháy dữ dội - Ảnh: Báo Dân Việt Ngay khi vụ việc xảy ra, nhân viên cửa hàng xăng dầu nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phá cửa xe cứu 2 người bên trong ra ngoài. Khi 2 nạn nhân vừa được đưa ra khỏi xe thì xe phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Lập tức, nhân viên cửa hàng xăng dầu đã dùng phương tiện chữa cháy sẵn để dập lửa, đồng thời liên hệ với lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đến hiện trường. Sau khoảng 25 phút lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt, đám cháy được dập tắt. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xử lý đám cháy - Ảnh: Báo Dân Việt Vụ tai nạn khiến 1 trong 2 người trên xe bị gãy tay, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, xe ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, khoảng 14h40 ngày 18/5, xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Captiva 7 chỗ mang biển số 30A-317.XX do một nam tài xế cầm lái, di chuyển trên QL32 hướng về H.Đan Phượng (Hà Nội). Khi đến địa phận xã Ngọc Tảo (H.Phúc Thọ) thì xuất hiện khói bốc ra từ đầu xe, sau đó lửa bùng từ khoang máy, bao trùm toàn bộ phương tiện. Xe ô tô còn trơ khung sau vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh niên Ngay khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Phúc Thọ (Hà Nội) đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, phân luồng giao thông. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày (18/5), vụ cháy được dập tắt, cũng là lúc chiếc xe bị thiêu rụi, còn trơ khung. Tài xế thoát ra ngoài trước lúc lửa bùng mạnh nên không bị thương. Nguyên nhân ban đầu, vụ cháy có thể do nắng nóng.

Hiện trường cháy lớn tại xưởng sửa ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét Khoảng 17 giờ ngày 5/6, một xưởng sửa chữa ô tô tại đường Nguyễn Văn Giáp (K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-tong-gay-tru-ien-o-to-lat-ngua-boc-chay-du-doi-tren-uong-589362.html