Sau 1 tuần rét đậm, thời tiết khu vực miền Bắc trong 3 ngày tới thế nào?

Trong sáng nay, lúc 6h, nhiệt độ đo tại trạm khí tượng Hà Đông (Hà Nội) đạt mức 15,6 độ và sẽ tăng 0.5-1,5 độ trong 1-2 giờ tới.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 25/12, đại diện lãnh đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường, thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ vẫn rét đậm, rét hại.

"Tuy nhiên, từ đêm 26/12, rét đậm và rét hại giảm dần. Nhiệt độ ban đêm tăng 2-3 độ trong đêm 26/12" - vị đại diện cơ quan khí tượng thông tin.



Thời tiết Hà Nội vẫn rét đậm trước khi ấm trở lại - Ảnh minh họa: Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong 3 ngày tới (25-27/12), thời tiết Hà Nội rất ít khả năng mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ ban đêm ở mức thấp, phổ biến 10-13 độ trong 2 ngày 25-26/12, sau tăng lên đến 12-14 độ. Riêng nhiệt độ ban ngày tăng liên tiếp trong những ngày tới, cao nhất đến mức 22 độ, trời ấm dần. Từ ngày 27/12 - 31/12, nhiệt độ từ 20-26 độ C.

Ở miền Trung, khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa dự báo vẫn có mưa cả tuần, một số điểm mưa to. Nam Bộ dự báo trời dịu mát hết hôm nay (25/12), từ ngày 26/12 sẽ nắng nhiều và nóng lên. Nhiệt độ cao nhất nhiều nơi lên 34 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực vùng núi phía Bắc khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to.

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