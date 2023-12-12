Sập nhà đang xây ở Thái Bình, 1 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương

Đời sống 12/12/2023 20:33

Trong lúc thi công, phần mái nhà bất ngờ bị sập bước đầu xác định 1 người chết, 7 người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

 

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều muộn 12-12, đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập mái nhà trong quá trình thi công khiến nhiều người thương vong.

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Vụ sập mái nhà ở Thái Bình khiến 8 người thương vong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều nay, 12-12 tại công trình xây dựng nhà ông Nguyễn Văn Đoàn, 38 tuổi, thị trấn Diêm Điền. Thời điểm này, một nhóm công nhân 13 người đang thi công đổ bê tông mái nhà thì phần mái nhà bất ngờ bị sập.

Sự việc khiến ông Đoàn Văn Nh., 63 tuổi, trú thôn Thượng Phúc, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy tử vong tại chỗ, một người đang được tìm kiếm và sáu người khác bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thái Thụy trong tình trạng chấn thương rất nặng.

Sập nhà đang xây ở Thái Bình, 1 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương - Ảnh 2
Lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt trong đống đổ nát để đưa ra ngoài. Ảnh: VTC News.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng có mặt cùng người dân đưa người bị thương đi cấp cứu, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong khối bê tông bị sập. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó VTC News đưa tin, cũng trong sáng nay, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ sập nhà khiến 1 người chết. Một nhóm thợ trong lúc thi công sửa chữa căn nhà cấp 4 tại hẻm 190, đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức) thì sàn nhà bất ngờ đổ sập. Hai thợ xây chạy thoát được ra ngoài, còn một người bị lùi lấp.

Sập nhà đang xây ở Thái Bình, 1 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương - Ảnh 3
Hiện trường vụ sập nhà khiến 1 người chết ở Thủ Đức sáng 12-12. Ảnh: VTC News. 

Lực lượng chức năng dùng máy khoan, bơm kích thủy lực nâng các khối bê tông đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho người thân.

Theo lãnh đạo phường Trường Thạnh, ngôi nhà xảy ra sự cố nói trên đã xây lấn trên phần đất ở sau nhà, khu vực nằm bên cạnh con rạch nhỏ, được chủ nhà đóng 4 trụ cọc và sàn bêtông, diện tích khoảng 10m2.

Hiện trường vụ sập sàn nhà ở TP.HCM khiến một người tử vong: Nạn nhân làm thợ hồ, có vợ và 2 con

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Đến hơn 11h ngày 12/12, thi thể người đàn ông mắc kẹt bên trong căn nhà bị sập trên đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài hiện trường.

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