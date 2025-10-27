Sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Bắt giữ giám đốc công ty, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Đời sống 27/10/2025 09:14

Qua kiểm tra và khám xét, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty N.P Gia Lai.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 26/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê trên địa bàn và thu giữ nhiều nguyên liệu nghi dùng làm cà phê giả.

Đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp có 2 cơ sở trên là ông Võ Minh Tùng (47 tuổi, trú đường Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú) để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê của Công ty N.P Gia Lai do ông Võ Minh Tùng làm Giám đốc.

Sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Bắt giữ giám đốc công ty, thu giữ 5 tấn nguyên liệu - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đột kích vào nhà và xưởng sản xuất cà phê giả của Võ Minh Tùng. Ảnh: Báo Lao Động. 

Cơ sở 1 ở số 278 đường Trường Sa, thuộc xã Gào và cơ sở 2 ở số 96 đường Mạc Đăng Dung, thuộc phường Hội Phú. Đồng thời cơ quan chức năng cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông Tùng.

Qua kiểm tra và khám xét, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty N.P Gia Lai.

Cụ thể theo thông tin báo Lao Động, tang vật thu giữ gồm: Hơn 300 kg cà phê thành phẩm; gần 900 kg cà phê nhân; gần 4.000 kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói.

Sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Bắt giữ giám đốc công ty, thu giữ 5 tấn nguyên liệu - Ảnh 2
Thu giữ số lượng cà phê giả, kém chất lượng để giám định. Ảnh: Báo Lao Động. 

Cùng với đó là hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu...

Các hạt cà phê lép, chất lượng kém được xay xát thành bột, trộn với các nguyên liệu trên rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường.

Được biết, cơ quan chức năng đã gửi mẫu giám định số lượng cà phê bột đã thu giữ và thu hồi sản phẩm bán ra thị trường trước đó để có căn cứ xử lý.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ các tang vật liên quan và tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý.

Lời khai của người phụ nữ bán hơn 17 tấn cà phê giả ra thị trường, thu về gần 1,3 tỉ đồng

Lời khai của người phụ nữ bán hơn 17 tấn cà phê giả ra thị trường, thu về gần 1,3 tỉ đồng

Nữ bị can này hiện là chủ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Đại Chúng – Dạ Thảo có cơ sở giao dịch tại khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa (Phú Yên) với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê Dạ Thảo.

Xem thêm
Từ khóa:   cà phê giả sản xuất cà phê giả tin mới

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Đời sống 31 phút trước
Vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1, công an vào cuộc xác minh

Vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1, công an vào cuộc xác minh

Đời sống 43 phút trước
Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Bạn thân nhìn 'chằm chằm' chồng tôi khi vừa đến nhà, cô ấy còn lập ra kế hoạch 'không thể tin nổi' ngay sau đó

Tâm sự 46 phút trước
3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang sau ngày 27/10/2025

3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang sau ngày 27/10/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Bắt giữ giám đốc công ty, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Sản xuất cà phê giả ở Gia Lai: Bắt giữ giám đốc công ty, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Tử vi tuần mới, từ 27/10 đến 2/11/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi tuần mới, từ 27/10 đến 2/11/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, gặp thời đổi vận, tiền của rủng rỉnh, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Chồng cho phép vợ ngoại tình, với điều kiện duy nhất là không được ly hôn anh

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa giảng dạy khắp Trung Quốc

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/10/2025, 3 con giáp được Quý Nhân chỉ đường, Tài Lộc nở rộ, giàu có bứt phá, vàng bạc đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/10/2025, 3 con giáp được Quý Nhân chỉ đường, Tài Lộc nở rộ, giàu có bứt phá, vàng bạc đầy nhà, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 28/10/2025, nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 27/10/2025: Thị trường thế giới chao đảo, trong nước giảm thêm 300.000 đồng

Vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1, công an vào cuộc xác minh

Vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1, công an vào cuộc xác minh

Cha bàng hoàng phát hiện con gái 3 tuổi tử vong trong vuông tôm

Cha bàng hoàng phát hiện con gái 3 tuổi tử vong trong vuông tôm

Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Trượt chân rơi xuống cống nước trước nhà, bé trai lớp 3 tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Thông tin MỚI về kẻ đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Lộ diện chân và danh tính nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh