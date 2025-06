Lời khai của người phụ nữ bán hơn 17 tấn cà phê giả ra thị trường, thu về gần 1,3 tỉ đồng

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 9/6, nguồn tin Lao Động cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh cấm xuất cảnh đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, trú huyện Tây Hòa, Phú Yên; chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phát hiện hoạt động chế biến, kinh doanh cà phê mang thương hiệu Dạ Thảo của doanh nghiệp này có nhiều dấu hiệu bất thường nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và trưng cầu giám định, cơ quan điều tra xác định từ tháng 12.2024 đến tháng 4/2025, DNTN Đại Chúng - Dạ Thảo đã điều chỉnh công thức sản xuất, giảm hàm lượng cafein trong sản phẩm cà phê bột thương hiệu Dạ Thảo, không đúng với chất lượng đã công bố.

Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp - Ảnh: Tri thức - Znews

Theo thông tin từ Tri thức - Znews, tổng lượng cà phê DNTN Đại Chúng - Dạ Thảo đã sản xuất trong thời gian nêu trên là 21.093 kg, tương ứng 42.187 sản phẩm cà phê bột thương hiệu Dạ Thảo các loại. Đến khi hành vi phạm pháp phát lộ, doanh nghiệp đã tiêu thụ 17.671 kg tương ứng 35.342 sản phẩm cà phê bột, tổng số tiền thu được gần 1,3 tỷ đồng, số còn lại đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thu giữ.

Quá trình điều tra, với tư cách chủ DNTN Đại Chúng - Dạ Thảo, bà Hiệp thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán sản phẩm cà phê bột thương hiệu Dạ Thảo không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, làm giả về chất lượng là vi phạm quy định của pháp luật, gây thiệt hại lợi ích người tiêu dùng. Nhận thức trách nhiệm trước hành vi phạm pháp, bà Hiệp đã tự nguyện giao nộp 590 triệu đồng để khắc phục hậu quả đã gây ra.

Theo Trung tá Lê Đức Thọ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên, kết quả đấu tranh, xử lý vụ án này là một trong những hoạt động của đơn vị, nỗ lực tập trung thực hiện có hiệu quả Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên.