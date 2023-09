Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã quyết định đình chỉ công tác 3 nữ hộ sinh trong vụ sản phụ vỡ ối cấp cứu, hộ sinh vẫn tiếp tục ngủ khiến thai nhi chết lưu.

Liên quan đến việc bé sơ sinh con chị Nguyễn Thị Hải (33 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) tử vong khi sinh ra do hộ sinh tắc trách, hôm nay ông Trần Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, xác nhận đã đình chỉ công tác 3 nữ hộ sinh.

Ngoài ra, Ban giám đốc bệnh viện cũng chấp nhận cho ông Nguyễn Công Thìn, Trưởng Khoa Sản, nghỉ việc theo nguyện vọng vì lý do sức khỏe.

Trước đó, ngày 14/10 thai phụ Hải được đưa vào cấp cứu khi đã vỡ ối. Người nhà thông báo cho kíp trực nhưng các nữ hộ sinh vẫn kêu không sao và tiếp tục ngủ. Khoảng 7 phút sau, chị Hải mới được đưa vào phòng sinh. Đau lòng là bé sơ sinh đã tử vong trước khi được sinh ra.

Về nguyên nhân tử vong của thai nhi, bác sĩ Thích cho biết do "sa dây rốn bên ngôi". Trên thế giới cứ 300 ca sinh thì có 1 ca mắc tình trạng này, mức độ nặng nhẹ khác nhau nên rất khó dự đoán.

Chiều 14/10, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã gặp gia đình sản phụ Nguyễn Thị Hải để thông báo nguyên nhân tử vong và gửi lời xin lỗi gia đình vì sự tắc trách của kíp trực.

Như đã đưa tin, ngày 16/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip tố kíp trực tại Khoa Sản Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tắc trách khiến bé sơ sinh tử vong. Người đăng tải clip chia sẻ: "Thấy cái cảnh bức xúc ghê. Bệnh viện Đà Lạt làm ăn như vậy đấy. Cô này đi sanh, ra nước ối rồi mà y tá bác sĩ không cho đẻ. Anh chồng chạy vào nói xin cho đẻ mà y tá ngủ kêu không sao. Nước ối ra lần 2 rồi mà y tá cũng quyết là như vậy". Sau đó bác sĩ vào đỡ thì đã không kịp, em bé sinh ra đã bị chết ngạt.

Video: Người nhà bệnh nhân vô cùng bức xúc vì cho rằng, sự tắc trách của 3 nữ hộ sinh là nguyên nhân chính khiến bé sơ sinh tử vong

