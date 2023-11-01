Quay clip nhân tình 'qua lại' với người đàn ông khác trong nhà nghỉ rồi tống tiền 50 triệu đồng

Đời sống 01/11/2023 19:25

Phát hiện người tình của mình với người đàn ông khác trong phòng quan hệ tại một nhà nghỉ, đối tượng Lương Minh Cường đã quay lại clip 'nhạy cảm' rồi yêu cầu các nạn nhân đưa 50 triệu đồng.

Dẫn theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 1/11, Viện KSND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Minh Cường (SN 1981, trú Bình Phước) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", theo quy định tại Điều 170 BLHS.

Theo thông tin ban đầu, Lương Minh Cường có quan hệ tình cảm với chị Đ. (SN 1982, trú huyện Tuy Đức). Ngày 21/10, Cường nghi ngờ chị Đ. có quan hệ với người đàn ông khác nên đã đi tìm các nhà nghỉ tại xã Đăk Buk So (huyện Tuy Đức) để tìm người phụ nữ này.

Quay clip nhân tình 'qua lại' với người đàn ông khác trong nhà nghỉ rồi tống tiền 50 triệu đồng - Ảnh 1
Cường đã quay được cảnh chị Đ. quan hệ với người đàn ông khác tại nhà nghỉ - Ảnh: Tiền Phong

Khi đến nhà nghỉ T.N., Cường thấy xe của chị Đ. nên vào hỏi thì biết chị Đ. đang ở phòng số 4.

Cường bật điện thoại, mở cửa phòng ra quay được cảnh hai người đang quan hệ. Bị phát hiện, cả hai bỏ chạy. Sau đó chị Đ. chạy xe máy theo Cường.

Lúc này, Cường yêu cầu chị Đ. đưa 50 triệu đồng thì mới xóa video còn không sẽ đăng lên cho chồng chị Đ. biết.

Đến tối cùng ngày, Cường lấy điện thoại của chị Đ. (điện thoại Cường mua cho chị Đ.) thì phát hiện ra người quan hệ với chị Đ. trong nhà nghỉ là anh T.V.T. (SN 1983, trú tại huyện Tuy Đức). Do đó, Cường sử dụng tài khoản của chị Đ. nhắn tin cho anh T.

Theo thông tin Báo vệ pháp luật, khi anh T. điện thoại xin Cường xóa video thì đối tượng này không đồng ý, yêu cầu phải đưa 50 triệu đồng thì Cường mới xóa video.

Quay clip nhân tình 'qua lại' với người đàn ông khác trong nhà nghỉ rồi tống tiền 50 triệu đồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 24/10, anh T. nhắn tin qua ứng dụng facebook với nội dung không xoay tiền được nữa thì Cường nhắn lại chốt 40 triệu đồng, đủ tiền thì Cường mới xóa video còn không Cường sẽ gửi cho chồng và hàng xóm của chị Đ.

Khoảng 6h ngày 25/10, Cường chạy xe máy một mình đến ngã ba thác 72 (thuộc xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) gọi cho anh T. thì được anh T. hướng dẫn vào quán cà phê bên đường. Tại đây, anh T. viết một giấy nợ số tiền 25 triệu đồng hẹn 10 ngày sau sẽ trả tiền đưa cho Cường.

Đồng thời, anh T. đưa cho Cường một xấp tiền và nói đó là 15 triệu đồng (thực tế có 10 triệu đồng). Ngay sau khi Cường nhận xấp tiền từ anh T. thì bị lực lượng Công phát hiện và bắt quả tang, thu giữ số tiền 10 triệu đồng và 1 giấy nợ viết tay./.

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