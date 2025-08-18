Quảng Trị: Xe giường nằm đối đầu ô tô trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong thương tâm

Đời sống 18/08/2025 09:07

Trong lúc lưu thông qua hầm Đèo Ngang, xe khách giường nằm va chạm với ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên ô tô 7 chỗ tử vong.

Theo thông tin báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 17/8, trong hầm Đèo Ngang, quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm này, xe khách giường nằm biển kiểm soát 38B-015.xx do tài xế N.Q.V., trú tại tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chạy theo hướng Bắc - Nam đã va chạm với ô tô con biển số 73A-228.xx, do anh T.T.M. (SN 1977), trú tại tỉnh Quảng Trị điều khiển theo hướng ngược lại.

Quảng Trị: Xe giường nằm đối đầu ô tô trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô con và người đi cùng tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng nặng, hầm Đèo Ngang bị ách tắc.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin VNExpress, tại hiện trường, đầu hai xe bẹp dúm, kính vỡ, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý hầm và chính quyền địa phương phân luồng, huy động cứu hộ cẩu phương tiện.

Đến gần 6h sáng 18/8, hiện trường được giải tỏa, hầm thông trở lại.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống chiếu sáng trong và ngoài hầm hoạt động bình thường, mặt đường đảm bảo lưu thông.

Hầm Đèo Ngang đưa vào sử dụng năm 2004, dài 495 m, đường dẫn hai phía dài 2,2 km; cao 7,5 m, rộng 11,5 m, gồm hai làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m, cho phép phương tiện chạy tối đa 60 km/h.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Giật mình bởi một tiếng động lớn, người dân ở TPHCM chạy kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động cạnh chiếc xe máy hư hỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   va chạm giao thông 2 người tử vong do TNGT tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Thế giới 41 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

Sao quốc tế 50 phút trước
Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hậu trường 1 giờ 19 phút trước
Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi bộ băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Đi bộ băng qua cao tốc, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 18/8/2025: Vừa mở cửa đã chạm mốc đỉnh, vàng SJC vượt mốc 125 triệu đồng/lượng