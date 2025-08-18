Trong lúc lưu thông qua hầm Đèo Ngang, xe khách giường nằm va chạm với ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên ô tô 7 chỗ tử vong.

Theo thông tin báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 17/8, trong hầm Đèo Ngang, quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm này, xe khách giường nằm biển kiểm soát 38B-015.xx do tài xế N.Q.V., trú tại tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, chạy theo hướng Bắc - Nam đã va chạm với ô tô con biển số 73A-228.xx, do anh T.T.M. (SN 1977), trú tại tỉnh Quảng Trị điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô con và người đi cùng tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng nặng, hầm Đèo Ngang bị ách tắc.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin VNExpress, tại hiện trường, đầu hai xe bẹp dúm, kính vỡ, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý hầm và chính quyền địa phương phân luồng, huy động cứu hộ cẩu phương tiện.

Đến gần 6h sáng 18/8, hiện trường được giải tỏa, hầm thông trở lại.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống chiếu sáng trong và ngoài hầm hoạt động bình thường, mặt đường đảm bảo lưu thông.

Hầm Đèo Ngang đưa vào sử dụng năm 2004, dài 495 m, đường dẫn hai phía dài 2,2 km; cao 7,5 m, rộng 11,5 m, gồm hai làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m, cho phép phương tiện chạy tối đa 60 km/h.

