Đoạn clip được quay tại khu vực nghĩa địa xã Trung Giang (huyện Gio Linh). Những người xuất hiện trong clip chủ yếu là học sinh đang theo học tại Trường THCS Cửa Tùng (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) và Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Linh.

Theo thông tin từ VietNamNet, một người dùng mạng xã hội Facebook đăng 2 đoạn clip có độ dài hơn 1 phút, ghi lại cảnh nhiều nữ sinh có hành vi đánh nhau.

Lúc này, nữ sinh lớp 10 bất ngờ rút con dao từ trong tay áo chém liên tiếp vào tay, đùi của nữ sinh lớp 9 rồi cả 2 túm tóc, giằng co nhau.

Tại đoạn clip dài 28 giây, sau một hồi tranh cãi, nữ sinh lớp 9 Trường THCS Cửa Tùng lấy mũ bảo hiểm đánh vào đầu nữ sinh lớp 10 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Linh.

Sau đó, nữ sinh lớp 10 bị nữ sinh lớp 9, Trường THCS Cửa Tùng cùng nhóm khoảng 4 – 5 người đi cùng, đè xuống nền đất và đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt.

nữ sinh lớp 10 bị đè xuống nền đất và đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt - Ảnh: VietNamNet

Sau sự việc, nữ sinh lớp 9 bị dao chém đứt da phần tay, đùi và viết đơn xin nghỉ phép.

Thầy Nguyễn Văn Thu – Hiệu trưởng Trường THCS Cửa Tùng xác nhận, nữ học sinh bị dao chém, xuất hiện trong clip đang theo học lớp 9 tại trường.

Bà Lê Thị Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Vĩnh Linh cũng cho biết, sáng nay, bà mới nắm thông tin liên quan đến nữ học sinh lớp 10 của trung tâm tham gia đánh nhau với học sinh cấp 2 Trường THCS Cửa Tùng.

Ngoài ra, ông Lê Thanh Hải – Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Linh nhưng ông Hải cho biết, chưa nắm được thông tin vụ việc và sẽ chỉ đạo cấp dưới vào cuộc kiểm tra.

Trước đó, dẫn nguồn tin từ báo Dân Việt, vào ngày 25/03/2022, tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra ẩu đã giữa nhóm nữ sinh với nhau. Theo clip, 2 nữ sinh đã vây đánh 1 nữ sinh khác rất dã man bằng đấm, đá, xé áo, giật tóc, bắt quỳ xin lỗi… kèm những lời hăm doạ, chửi bới… Trong clip có nhiều giọng nữ khác, nhưng không ai can ngăn mà còn cổ vũ 2 nữ sinh đánh bạn tới tấp.

Một cuộc ẩu đả khác xảy ra ở tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Báo Dân Việt

Xác minh ban đầu của nhà trường, 2 nữ sinh lớp 8 đã quây đánh 1 nữ sinh lớp 7, cùng Trường Tiểu học và THCS Triệu Vân. 2 học sinh lớp 8 tên K.T và Th, còn học sinh lớp 7 bị đánh tên L (trú thôn 7, Triệu Vân).

Sự việc xảy ra ngoài khu vực nhà trường. Ngay sau khi nhận thông tin, nhà trường đã liên hệ chính quyền, công an, đồn biên phòng địa phương để cùng vào cuộc xác minh vụ việc.