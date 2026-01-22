Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả của nữ giám đốc 9X hoạt động trên mạng

Công an Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu giữ hơn 11.500 sản phẩm, phanh phui thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để sản xuất, tiêu thụ hàng giả, đánh lừa người tiêu dùng.

Theo thông tin VNExpress, ngày 21/1, Hà (30 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả.

Liên quan vụ án, Lê Thị Phương Liên (31 tuổi, trú phường Yên Tử) bắt tạm giam.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả của nữ giám đốc 9X hoạt động trên mạng - Ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động sản xuất của cơ sở do Vũ Thị Thu Hà cầm đầu. Ảnh: VNExpress. 

Trước đó, khi kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Celab Cosmetics tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 chai thuốc nhuộm tóc giả mang nhãn "Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko", 960 chai dầu gội "Mira" và 504 chai "Colab Glamour" có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng.

Cơ quan điều tra xác định Hà đã trực tiếp chỉ đạo 4 công nhân làm việc thường xuyên tại xưởng để sản xuất mỹ phẩm giả. Khi công nhân vào làm, cổng xưởng bị khóa kín bên ngoài, bên trong đóng then; các khu vực pha trộn, chiết rót, đóng gói và sinh hoạt được chia tách rõ ràng.

Trên mạng xã hội, Hà liên tục đăng tải hình ảnh dây chuyền máy móc, quảng bá năng lực sản xuất, nhận gia công mỹ phẩm, tạo vỏ bọc là cơ sở làm ăn chuyên nghiệp.

Theo thông tin trên VietNamNet, với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ tháng 11/2024 đến khi cơ quan công an kiểm tra, Hà đã nhận sản xuất cho Lê Thị Phương Liên (32 tuổi, trú tổ 3, khu Phong Thái, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh) 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”.

Quảng Ninh: Triệt phá đường dây mỹ phẩm giả của nữ giám đốc 9X hoạt động trên mạng - Ảnh 2
Hàng hóa vi phạm thu giữ tại cơ sở. Ảnh: VietNamNet. 

Sau khi có hàng, Liên sử dụng mạng xã hội Facebook để chạy quảng cáo, rao bán công khai, đồng thời phân phối sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các hội, nhóm kinh doanh trực tuyến.

Các thủ đoạn quảng cáo được thực hiện tinh vi, có chủ đích, sử dụng hình ảnh, thông tin mô phỏng hàng thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tạo niềm tin giả tạo về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Hoạt động tiêu thụ hàng giả chủ yếu được thực hiện thông qua giao dịch trực tuyến, thanh toán chuyển khoản và giao hàng qua các đơn vị vận chuyển, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý của các cơ quan chức năng.

