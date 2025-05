Quảng Ninh phát hiện hơn 2 tấn mỡ lợn, ruốc gà nhập lậu cất giấu trong kho lạnh

Hơn 2 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được hộ kinh doanh ở Cẩm Phả, Quảng Ninh cất giấu trong kho lạnh.

Theo thông tin từ VOV, ngày 15/5, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Đức Phúc, địa chỉ tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh có trên 2,1 tấn thực phẩm gồm: mỡ lợn, mực ống, ruốc gà, vụn cá…

Toàn bộ số hàng hóa nàyđều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 95 triệu đồng.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản kiểm tra, tiến hành tạm giữ toàn bộ số tang vật vi phạm để xử lý theo quy định. Đồng thời, thực hiện hoàn tất hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hộ kinh doanh với khung phạt là 70 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm trong kho lạnh - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 13/5, Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp với Đội 6 – Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội kiểm tra đột xuất một địa điểm tập kết hàng hóa tại khu đất đối diện ngõ 197 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng xốp dán kín băng dính, bên trong chứa 800kg thực phẩm đông lạnh gồm trứng gà non và tràng gà.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Đ.K.A không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Các thùng hàng không có nhãn mác, không ghi rõ nhà sản xuất, nơi sản xuất, cũng như điều kiện bảo quản theo quy định.

Bà Đ.K.A khai nhận số hàng hóa trên vừa được thu mua và chưa kịp bán ra thị trường. Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, bà thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cam kết tự nguyện tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm sau khi có quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ lô hàng đã được lập biên bản, niêm phong và tạm giữ tại kho lạnh của một doanh nghiệp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

