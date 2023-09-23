Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, không có giao cắt, nằm ngoài khu đông dân cư, không có dải phân cách giữa, độ dốc dọc trung bình 7%, độ dốc siêu cao khoảng 4%.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 23/9, Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, xe tải BS 29H - 752.96 do tài xế Đinh Quang Vũ (23 tuổi, ở xã Hương Liên, H.Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Kon Tum xuống TP.Đà Nẵng.

Trên xe còn chở thêm anh Võ Văn Sáng (33 tuổi, ở xã Trinh Phú, H.Kế Sách, Sóc Trăng) và ông Trịnh Văn Xuân (46 tuổi, ở H.Sóc Sơn, Hà Nội).

Hiện trường vụ lật xe trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam - Ảnh: Báo Thanh Niên

Khi xe chạy đến Km1400+660, đoạn qua xã Phước Mỹ (H.Phước Sơn), thì bất ngờ xe bị lật, chắn ngang đường.

Vụ tai nạn khiến anh Sáng tử vong tại chỗ. Riêng anh Vũ và ông Xuân, đều bị thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, chiếc xe tải hư hỏng nặng, vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị ách tắc kéo dài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cứu hộ người bị nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Phước Sơn cùng Đội cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường cong, không có giao cắt, nằm ngoài khu đông dân cư, không có dải phân cách giữa, độ dốc dọc trung bình 7%, độ dốc siêu cao khoảng 4%.

Đường có 2 làn xe, không có đèn chiếu sáng ban đêm, có hệ thống biển báo.

Đà Nẵng: 2 nữ sinh viên bị xe tải cán tử vong trên đường đi học về Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 nữ sinh viên tử vong tại chỗ.

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