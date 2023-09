Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiến hành phẫu thuật gỡ dính thành công bệnh nhân bị thủng tạng rỗng do nuốt phải dị vật phổ biến mà nhiều người có thói quen sử dụng hàng ngày

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh T.V.Q (Nam, 45 tuổi) ở Bắc Ninh nhập viện trong tình trạng đau bụng. Sau khi được tiến hành chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán anh Q. bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, quyết định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gỡ dính cho biết, nguyên nhân gây thủng ruột là que tăm. Bệnh nhân đã được lau rửa ổ bụng, đưa 2 đầu hồi tràng vị trí thủng ra làm hậu môn nhân tạo.

Nhiều người lớn tuổi do thói quen ngậm tăm đặc biệt là tăm tre khi đi ngủ dễ nuốt trong vô thức, dị vật dễ gây thủng ruột, hoặc có trường hợp người bệnh không may nuốt phải kim khâu khi đang xe chỉ, chủ quan không đi khám dẫn tới thủng ruột non.

Ở trẻ em do vô tình hoặc cố ý nuốt vào như nuốt đồ chơi, đinh ốc,… cũng có thể gây xước thủng thực quản dạ dày.

Bên cảnh hoàn cảnh hóc dị vật thường gặp ở trẻ em và người già. Một số trường hợp người mắc chứng trầm cảm cố tình nuốt dị vật, tội phạm lao lý cố tình nuốt các vật sắc nhọn như dao lam, mảnh nhựa có cạnh sắc… gây thủng thực quản, thủng dạ dày, ruột non đại tràng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Đời sống & Sức khỏe

Trước đó, Tuổi trẻ từng đưa tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiến hành nội soi kiểm tra và phát hiện bà N.T.H. (56 tuổi, Quảng Ninh) có một dị vật là tăm tre nhọn (dài khoảng 3cm), một đầu cắm xuyên niêm mạc ruột, một đầu tự do, xung quanh có dịch mủ chảy. Sau gần một tiếng nỗ lực, tăm nhọn dài hơn 3cm đã được lấy ra thành công trong niềm vui của cả ê kíp.

