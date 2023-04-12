Ngày 12/4, Chủ tịch UBND phường Tân A, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 13h15, người dân địa phương đã phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong tại cống Bồ Cáo, gần cầu vượt phường Minh Thành, giáp ranh phường Tân An

Theo thông tin Lao động, chiều nay (12/4), sau khi nhận được thông tin từ nhân dân về việc phát hiện một xác người đàn ông trên địa bàn, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Lao động

Lực lượng chức năng đã xác minh ban đầu, danh tính người đàn ông tử vong là Lưu Văn Bính (SN 1968, địa chỉ ở khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên) mặc áo khoác thể thao màu đen bên ngoài, trong áo phông màu xanh lam, chân đi giày thể thao. Qua kiểm tra thi thể đã cứng (khả năng tử vong ngoài 24 giờ).

Theo Tri thức & Cuộc sống, sau khi phát thông báo tìm kiếm người thân. Đến hiện tại người nhà đã đến nhận thi thể nạn nhân.

Lực lượng công an phường Tân An đã tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an TX.Quảng Yên, thực hiện các quy trình tiếp theo.

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