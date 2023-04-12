Cậu bé 10 tuổi dũng cảm cứu sống 2 học sinh lớp 12 bị nước cuốn tại Lào Cai

Xã hội 12/04/2023 16:57

Trên đường đi chơi, thấy 2 người bị đuối nước, em Kpă Nguyên đã dũng cảm, không đắn đo lao xuống vật lộn với dòng nước xiết để cứu D. và T. đưa vào bờ.

Theo thông tin từ VTC News, một nhóm học sinh khoảng gần 20 em cùng học lớp 12A3, Trường THPT Nguyễn Tất Thành sau khi trống tiết học đã rủ nhau xuống sông Ba, đoạn chảy qua địa phận thôn Mơ Năng 2 (xã Kim Tân) để chơi.

Tại đây, cả nhóm rủ nhau xuống sông tắm thì không may em Đ.T.D (thôn 2, xã Kim Tân) và H.Q.B.T (cùng SN 2005, thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) sa chân vào chỗ nước sâu. Thấy bạn bị đuối dần theo dòng nước song trong nhóm không ai biết bơi nên không thể ứng cứu.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, em Kpă Nguyên cùng bạn đi chơi ngang qua. Thấy vậy, Nguyên không chút đắn đo lao xuống kéo cổ áo nạn nhân đưa vào bờ.

Cậu bé 10 tuổi dũng cảm cứu sống 2 học sinh lớp 12 bị nước cuốn tại Lào Cai - Ảnh 1
Cậu bé Kpă Nguyên dũng cảm cứu 2 anh chị thoát chết trong gang tấc - Ảnh: VTC News

Nguyên nói: “Lúc đó em thấy anh chị đang chới với giữa dòng nước, em chỉ nghĩ, mình biết bơi nên lao xuống sẽ cứu được, nước rất sâu, em rất mệt nhưng cũng cố hết sức”.

Cô giáo Trần Thị Oanh-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc-cho biết: Tuy dáng người gầy gò, thấp bé nhưng sự dũng cảm của em Nguyên là tấm gương sáng đáng để các bạn cùng trang lứa và mọi người học tập. Công tác tuyên truyền phòng, tránh tai nạn đuối nước, nhất là trong thời điểm nắng nóng cho học sinh cũng đang được nhà trường tích cực triển khai.

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