Phát hiện người phụ nữ ở TP.HCM ngã từ tầng 3, nhập viện cấp cứu lúc rạng sáng

Ngày 5/4, Công an quận 5, TP.HCM cho hay vừa cứu hộ một người phụ nữ bị ngã từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 và bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 5/4, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 5 (TPHCM) vừa cứu thành công người phụ nữ bị ngã từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 của căn nhà trên địa bàn.

Nạn nhân là bà L.T.K.L., 55 tuổi, ngụ quận 5.

Lúc 4h39 cùng ngày, Công an quận 5 nhận tin báo cứu hộ về việc có người phụ nữ bị nạn, ngã từ tầng 3 xuống mái tôn tầng 1 căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5.

Cảnh sát PCCC và CHCN Công an quận 5 đưa nạn nhân từ mái tôn xuống đất - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau đó, Công an quận 5 đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường phối hợp Công an phường 2 và các đơn vị có liên quan triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân từ mái tôn tầng 1 xuống đất an toàn.

Sau khi sơ cứu ban đầu, lực lượng chức năng đã đưa bà T. vào bệnh viện để cấp cứu.

Hành khách đánh rơi số tiền tích lũy 10 năm ở sân bay Nội Bài Sự việc xảy ra vào 16h20 ngày 4/4, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Phạm Tuấn Thành - nhân viên đội An ninh trật tự ga quốc tế Nội Bài phát hiện 1 chiếc ví màu đen trên xe đẩy tại gần cửa A2, khu vực công cộng Nhà ga hành khách T2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nguoi-phu-nu-o-tphcm-nga-tu-tang-3-nhap-viec-cap-cuu-luc-rang-sang-663889.html