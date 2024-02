Phát hiện bé trai bị lạc lúc nửa đêm ở Nghệ An: Gương mặt tiều tuỵ, da tái nhợt vì lạnh và đói

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 22/2, Đội CSGT đường bộ 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và giúp đỡ một bé trai 14 tuổi đi lạc đường giữa đêm về với gia đình an toàn.

Trước đó, đêm ngày 20/2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ 1 đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn thì phát hiện một cháu bé đang ngồi co ro một mình bên đường.