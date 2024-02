Ngày 22/2, Công an quận 12 đang tạm giữ người phụ nữ tên Phương (36 tuổi) để điều tra vụ bé gái 14 tháng tuổi bị sặc cơm tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Phương (36 tuổi) thuê phòng trọ trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp (quận 12) ở và nhận giữ trẻ cho một số công nhân.

Vào trưa 21/2, bé T.N. (14 tháng tuổi) được Phương đút cơm cho ăn. Trong lúc ăn, bé gái bất ngờ bị sặc, khó thở. Phương nhờ hàng xóm lái xe máy đưa bé N. lên Bệnh viện quận 12 cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Công an phường Tân Thới Hiệp và Công an quận 12 đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bên cạnh đó, một cán bộ UBND phường Tân Thới Hiệp cho biết Phương trước đây là giáo viên giữ trẻ tại một trường mầm non trên địa bàn. Dịch Covid-19, Phương nghỉ làm và nhận giữ trẻ cho một số người quen đến nay.

Trong lúc đang giữ 4 em bé thì không may xảy ra vụ việc đau lòng. Cha mẹ của bé N. đều là công nhân và đang ở trọ trên địa bàn phường Hiệp Thành.

Phương thuê phòng trọ trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp (quận 12) ở và nhận giữ trẻ cho một số công nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào ngày 26/5. Nạn nhân là bé B.N.C (quê ở Quảng Ninh). C. được bố mẹ gửi về nhà ông bà ngoại quê huyện Lý Nhân. Được biết, bé gái bị tăng động bẩm sinh ở mức độ nặng.

Nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng xác định do bé bị sặc cơm trong thời điểm ăn cơm tại trường. Ngay sau đó C. được đưa sang trung tâm y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo kết quả ban đầu, bé bị sặc cơm tại cơ sở mầm non chuyên biệt Ánh Dương. Sau đó, trẻ được đưa vào trung tâm y tế cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương là cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, thẩm quyền cấp phép và quản lý thuộc cấp thị trấn” - Thượng tá Phạm Đồng Điện thông tin thêm.

