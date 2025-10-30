Sau khi được phát hiện, bé đã được đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng Khoa Sản - Khoa Nhi nhanh chóng sơ cứu, cắt rốn, ủ ấm, cho bú và theo dõi sức khỏe.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông báo vừa tiếp nhận một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,1kg được phát hiện cạnh thùng rác tại khu vực sân giữa hai tòa nhà của bệnh viện vào tối 28/10.

Khi được tìm thấy, bé còn nguyên dây rồn, được quấn trong vài lớp khăn mỏng, không có giấy tờ hay vật dụng cá nhân đi kèm.

Bé đã được đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng Khoa Sản - Khoa Nhi nhanh chóng sơ cứu, cắt rốn, ủ ấm, cho bú và theo dõi sức khỏe. Nhờ được chăm sóc kịp thời, sức khỏe của bé đã ổn định.

Hiện, bệnh viện đang tạm thời chăm sóc bé tại khoa Sản, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh thông tin.

Bé trai bị bỏ lại ở bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viên đề nghị gia đình hoặc người thân của bé liên hệ với bệnh viện để được hỗ trợ và làm các thủ tục cần thiết.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng từng phát hiện trường hợp bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ven đường sắt. Cụ thể theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 4h ngày 15/10, bà Trần Thị Ngọc Anh (trú tại phường Tây Nha Trang) đi tập thể dục nghe tiếng trẻ khóc bất thường gần khu vực đường sắt ở nơi bà đang cư trú.

Đến kiểm tra, bà Anh phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong chiếc áo thun, còn nguyên dây rốn, nằm gần hàng rào chắn sát đường sắt.

Ngay sau đó, bà Anh cùng người dân địa phương đã đưa bé đến trạm y tế để được chăm sóc. Các y, bác sĩ tại đây đã cắt dây rốn, sưởi ấm và kiểm tra sức khỏe cho bé.

Theo Trạm Y tế Vĩnh Hiệp, bé gái nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định. Sau khi sơ cứu ban đầu, bé được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục theo dõi và chăm sóc tốt hơn.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở bờ mương: Cháu bé khóc yếu, toàn thân tím tái Chiều 28/10, một cán bộ Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho 1 trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi giữa trời mưa lạnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-1-tre-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-lai-canh-thung-rac-tai-san-benh-vien-a-khoa-tam-tri-nha-trang-745456.html