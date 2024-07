Sau khi gây án, lợi dụng trời tối và không có phương tiện nào lưu thông, tài xế xe tải đã bỏ trốn mà không quay lại cứu người. Trong lúc đó nạn nhân vẫn còn cơ hội sống sót.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Ngày 4-7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang củng cố hồ sơ để điều tra vụ tai nạn khiến 1 người chết.

Trước đó, khoảng 3h10 sáng cùng ngày, trên quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ) xảy ra vụ tai nạn giữa một ô tô và chiếc xe máy do bà P. (55 tuổi) điều khiển. Hậu quả nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để điều tra, song chiếc ô tô rời khỏi hiện trường nên không rõ danh tính tài xế.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: CAND)

Sau 2 giờ xảy ra vụ việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng xác minh chiếc ô tô biển kiểm soát Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Trung (35 tuổi) điều khiển liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Thời điểm xác minh, Nguyễn Văn Tr. đã lái xe đến địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tr. khai nhận sau khi xảy ra tại nạn, do trời tối, thời điểm đó không có người và phương tiện khác qua lại nên đã điều khiển xe ô tô BKS 37H-064.31 bỏ trốn khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phẫn nộ: Nữ sinh 20 tuổi bị xâm hại tình dục dã man còn bị quay lại video và phát tán bên ngoài Không chỉ bị tra tấn thể xác, nữ sinh viên còn hoảng loạn thêm khi clip bị cưỡng bức của mình bị người đàn ông này phát tán cho một số người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-tai-xe-tong-chet-nguoi-trong-em-o-ha-tinh-loi-dung-troi-toi-bo-tron-vao-thanh-hoa-688519.html