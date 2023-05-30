Phẫn nộ: Nhóm nam nữ vừa điều khiển xe máy vừa dội nước tắm cho nhau trên đường

Đời sống 30/05/2023 15:51

Chiều 30/5, Công an H.Cao Phong (Hòa Bình) cho biết, vừa triệu tập và lập biên bản hàng loạt vi phạm của nhóm nam nữ vừa đi xe máy vừa tắm cho nhau trên đường.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, trên MXH xuất hiện đoạn clip một nhóm thanh niên nam, nữ đi xe máy từ TT.Cao Phong đến xã Tây Phong (H.Cao Phong) không đội mũ bảo hiểm, còn vừa đi vừa dội nước tắm cho nhau gây mất an toàn giao thông.

Phẫn nộ: Nhóm nam nữ vừa điều khiển xe máy vừa dội nước tắm cho nhau trên đường - Ảnh 1
Hình ảnh nhóm nam nữ vừa đi xe máy trên đường vừa tắm cho nhau - Ảnh: Báo Thanh niên

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an H.Cao Phong đã điều tra và xác định B.V.T (20 tuổi, trú TT.Mãn Đức, H.Tân Lạc, Hoà Bình) lái xe máy biển số 28E1-255.52 chở theo B.D.K (17 tuổi, trú TT.Mã Đức) và B.T.H (17 tuổi, trú xã Tây Phong) lái xe máy 28H1-657.97 chở theo B.T.M (19 tuổi, trú xã Tây Phong). Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm và người ngồi sau dội nước để tắm cho nhau trên đường.

Chiều 30/5, Công an H.Cao Phong đã triệu tập nhóm nam nữ lên làm việc, tất cả đã thừa nhận và nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Phẫn nộ: Nhóm nam nữ vừa điều khiển xe máy vừa dội nước tắm cho nhau trên đường - Ảnh 2
Công an H.Cao Phong làm việc với những người liên quan - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản hành chính về các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, phương tiện không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên. Đồng thời, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Hiện Công an H.Cao Phong đang xác minh để xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông và củng cố tài liệu xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc... đối với người đăng tải video lên MXH.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, ngày 20/5, trên MXH xuất hiện video clip về việc nữ sinh L.T.H. (SN 2009) chở theo Đ.T.N (SN 2008) cùng trú huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La điều khiển xe máy biển số 26C1- 217.4x, không đội mũ bảo hiểm, có hành vi vừa điều khiển, vừa dội nước lên người khi tham gia giao thông trên địa bàn, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Phẫn nộ: Nhóm nam nữ vừa điều khiển xe máy vừa dội nước tắm cho nhau trên đường - Ảnh 3
Hình ảnh 2 nữ sinh vừa điều khiển xe máy vừa dội nước cho nhau - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Đến ngày 23/5, Công an huyện Sông Mã đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo quy định pháp luật.

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