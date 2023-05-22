Hai nữ sinh vừa lái xe máy vừa 'tắm' cho nhau bị công an triệu tập

Đời sống 22/05/2023 10:05

Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã triệu tập và lập biên bản đối với 2 nữ sinh lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, thậm chí dội nước tắm cho nhau gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Theo Vietnamnet, sáng 22/5, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, ngày 20/5, trên mạng xã hội xuất hiện video clip về việc 2 nữ sinh điều khiển xe máy BKS: 26C1- 217.42, không đội mũ bảo hiểm, có hành vi vừa điều khiển, vừa dội nước lên người khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Hai nữ sinh vừa lái xe máy vừa 'tắm' cho nhau bị công an triệu tập - Ảnh 1
Hai nữ sinh vừa chạy xe máy vừa 'tắm' cho nhau - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông trật tự huyện Sông Mã đã nhanh chóng xác minh hành vi, vi phạm của 2 nữ sinh trên.

Ban đầu xác định, 2 nữ sinh điều khiển xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông là L.T.H. (SN 2009, ở xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), lái xe chở theo Đ.T.N (SN 2008), ở cùng xã với H.

Hai nữ sinh vừa lái xe máy vừa 'tắm' cho nhau bị công an triệu tập - Ảnh 2
Cơ quan công an lập biên bản xử phạt đối với 2 nữ sinh - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, sau khi bị công an triệu tập làm việc, 2 nữ sinh đã thừa nhận hành vi của mình như nội dung video ghi lại. Công an xác định H. là người cầm lái nhưng không có giấy phép lái xe.

Đội CSGT-TT Công an huyện Sông Mã đã lập biên bản H. về lỗi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm và lập biên bản N. về lỗi không đội mũ bảo hiểm để xử lý theo quy định.

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