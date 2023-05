Ngày 30/5, CA huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra, truy bắt nhóm thanh niên nổ nhiều phát súng ở khu dân cư.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, tối 19/4, người dân thấy nhiều người cầm hung khí đi trên nhiều xe máy kéo vào khu dân cư trong hẻm đường Trần Văn Giàu (ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) rồi dừng xe tiến lại cổng con hẻm, rút súng nổ nhiều phát. Khoảng 15 phút sau, nhóm thanh niên trên rời đi.

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền phong

Ngay sau khi nhóm người này rời đi, người dân mới dám mở cửa ra ngoài và báo công an. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM và lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc.

Theo nguồn tin từ báo Tiền phong, tại đây, lực lượng chức năng lấy lời khai nhân chứng và phát hiện khoảng 10 vỏ kim loại. Một số người dân địa phương chia sẻ, sau vụ việc không lâu, nhóm này tiếp tục quay lại đe dọa, thức thách người dân trong hẻm.

Dấu vết nghi của đạn cao su trên cánh cổng bằng tôn - Ảnh: Báo Tiền phong

Trích xuất hình ảnh do camera ghi lại, hai người cầm vật giống súng đứng trước một con hẻm, bắn nhiều phát tóe lửa vào bên trong hẻm rồi rời đi.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn đất đai. May mắn, vụ việc trên không có ai bị thương.

Hiện tại, công an đã bắt được 1 đối tượng liên quan và đang truy bắt những người còn lại. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

