Hé lộ nguyên nhân người đàn ông nổ súng liên tục trong nhà bạn thân: Mâu thuẫn xuất phát từ tiền bạc!

Đời sống 19/05/2023 10:13

Làm việc với các điều tra viên Đội Hình sự Công an thị xã Ba Đồn và từ lời khai của đối tượng mới hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nêu trên.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 19/5, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ nổ súng gây náo loạn xảy ra ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn làm hoang mang dư luận vùng quê.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý (SN 1983; trú tại TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ) về hành vi "đe dọa giết người". Làm việc với các điều tra viên Đội Hình sự Công an thị xã Ba Đồn và từ lời khai của đối tượng mới hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nêu trên.

Được biết, Nguyễn Đức Quý làm nghề buôn bán bất động sản và vợ chồng chị Nguyễn Thị Phúc Hiền, Phan Cô Vích (đều SN 1983) – nghề buôn bán vật liệu xây dựng, là bạn học với nhau từ nhỏ tới lớn. Quý và vợ chồng chị Hiền vẫn thường chia sẻ những lúc khó khăn, làm ăn hay trong cuộc sống.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông nổ súng liên tục trong nhà bạn thân: Mâu thuẫn xuất phát từ tiền bạc! - Ảnh 1
Hình ảnh do camera an ninh ghi lại - Ảnh: Người Lao động

Hơn 1 năm về trước, vợ chồng Hiền bán cho Quý mảnh đất 860 triệu đồng, sau đó đất tăng giá lên gấp hai ba lần giá trị. Những lần vợ chồng Hiền và Vích nói tiếc miếng đất bán cho Quý đã khiến mâu thuẫn nảy sinh. Quý tức giận bảo sẽ trả lại đất, lấy lại giá tiền ban đầu để giữ tình bạn bè…

Mới đây, Nguyễn Đức Quý làm nhà hết gần 10 tỉ đồng, tất cả vật liệu Quý mua của cửa hàng vật liệu do Hiền và Vích làm chủ và Quý chỉ còn nợ lại 27 triệu đồng. Ngày 11/5, chị Hiền điện Quý đòi nợ. Quý hẹn ngày hôm sau trả, nhưng đến chiều vẫn thấy Quý chưa trả nợ nên Hiền tiếp tục điện, nhắn tin để đòi. Quý lại hẹn để cầm ô tô đem trả cho Hiền.

Về nhà, Quý nghĩ rằng, mua nhiều vật liệu của Hiền và lại là bạn bè lâu nay, giờ thiếu ít tiền mà bị đòi gắt nên đã điện thoại quát tháo, chửi bới. Vì vậy, hai bên lại gia tăng mâu thuẫn.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông nổ súng liên tục trong nhà bạn thân: Mâu thuẫn xuất phát từ tiền bạc! - Ảnh 2
Nguyễn Đức Quý mang súng đến nhà chị Nguyễn Thị Phúc Hiền đe doạ người thân chị Hiền - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đến khoảng 17h15 cùng ngày, Quý điều khiển xe ô tô mang BKS 73A - 186.70 đến nhà ở của chị Nguyễn Thị Phúc Hiền và mang theo 1 khẩu súng ngắn màu đen.

Khi đi vào phòng khách, Quý gặp chồng Hiền là anh Vích. Thấy Quý đến tìm vợ thì anh Vích đi ra cửa nói, vợ đi làm chưa về, không có ở nhà. Nghe vậy, Quý đi vào, cầm súng đưa lên bắn thẳng liên tục 4 phát vào các khu vực tường ở trong nhà.

Sau đó, Quý ôm, ghì người anh Vích xuống, tay phải cầm súng dí vào đầu anh Vích, đồng thời có những lời nói đòi bắn. Rồi Quý đẩy anh Vích ra, tiếp tục cầm súng bắn tiếp thêm 1 phát đạn nữa vào tường nhà rồi đi đến từng phòng trong nhà để tìm chị Hiền nhưng không có.

Nghe tiếng súng nổ, ba mẹ anh Vích từ tầng hai xuống ôm Quý can ngăn, tuy nhiên Quý vẫn liên tục chửi bới và cầm súng đe dọa ba mẹ anh Vích. Sau đó một lúc thì Quý để xe ô tô lại rồi mang theo khẩu súng đi bộ về nhà.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông nổ súng liên tục trong nhà bạn thân: Mâu thuẫn xuất phát từ tiền bạc! - Ảnh 3
Nguyễn Đức Quý tại cơ quan Công an thị xã Ba Đồn - Ảnh: báo Người Lao động

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Ba Đồn đã tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Quý, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan, trong đó có khẩu súng mà Quý đã sử dụng để thực hiện hành vi đe dọa giết người.

Bước đầu, cơ quan Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý để điều tra, xử lý về hành vi "Đe dọa giết người”.

Theo lời khai của Quý, khẩu súng là công cụ hỗ trợ đối tượng mua trên mạng xã hội. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành giám định khẩu súng để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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Công an thị xã Ba Đồn tạm giữ Nguyễn Đức Quý (SN 1983, trú ở tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn) để điều tra hành vi tàng trữ vũ khí và nổ súng trong nhà dân, đe dọa tính mạng người khác.

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