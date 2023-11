Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 19/5, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ nổ súng gây náo loạn xảy ra ở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn làm hoang mang dư luận vùng quê.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Quý (SN 1983; trú tại TDP Thọ Đơn, phường Quảng Thọ) về hành vi "đe dọa giết người". Làm việc với các điều tra viên Đội Hình sự Công an thị xã Ba Đồn và từ lời khai của đối tượng mới hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nêu trên.