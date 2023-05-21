Phát hiện vợ ngoại tình, chồng dùng súng tự chế bắn chết nhân tình của vợ

Xã hội 21/05/2023 17:16

Khi thấy nhân tình của vợ dừng xe bên vệ đường, người chồng dùng súng tự chết bắn tử vong người đàn ông rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) xác nhận, vào khoảng 4h sáng nay 21/5, tại xã Ea Kpam (huyện Cư M'gar), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bên vệ đường, nghi bị giết. Nạn nhân được xác định là anh N.H. (38 tuổi, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar).

Nghi phạm giết người được công an nhanh chóng xác định là H.N.N (38 tuổi, ngụ thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar). Sau khi được vận động, Nhân đã đến trụ sở công an huyện đầu thú.

Phát hiện vợ ngoại tình, chồng dùng súng tự chế bắn chết nhân tình của vợ - Ảnh 1
Hiện trường kinh hoàng chồng giết người đàn ông nghi là nhân tình của vợ - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn tin từ Vietnam+, sau 2 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, công an xác định đối tượng nghi vấn là H.N.N (sinh năm 1985, trú tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar).

Được lực lượng công an vận động, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, đối tượng đã ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, khoảng 21 giờ ngày 20/5/2023, phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh N.H nên H.N.N đã mang theo 1 khẩu súng tự chế đi tìm anh N.H để nói chuyện.

Phát hiện vợ ngoại tình, chồng dùng súng tự chế bắn chết nhân tình của vợ - Ảnh 2
Khẩu súng tự chế mà đối tượng dùng để bắn nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Khi đến thôn 8, xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, thấy anh N.H đang dừng xe bên đường, Nhân đã dùng súng tự chế bắn 1 phát vào người anh N.H gây tử vong, sau đó mang súng đi cất giấu và bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

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