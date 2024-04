Vào tối 3/4, nhiều người trên đường Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A nghe những tiếng truy hô, kêu cứu. Khi người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện ông A. cầm kéo tấn công, đâm bị thương nhiều người hàng xóm.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khuya 3/4, người dân sinh sống trên đường Khiếu Năng Tĩnh (phường An Lạc A, quận Bình Tân) nghe tiếng hô hoán nên chạy ra kiểm tra và phát hiện cặp vợ chồng là chủ tiệm giặt ủi bị người đàn ông tên V.C.A. (34 tuổi) dùng hung khí tấn công nên trình báo cơ quan công an.

Trong lúc ẩu đả, người vợ tên T. (khoảng 44 tuổi, quê Bến Tre) bị đâm tử vong tại chỗ, người chồng tên H. (khoảng 48 tuổi) bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khu vực hiện trường vụ cầm kéo truy sát khiến 3 người thương vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận tin báo, Công an phường An Lạc A và Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt khống chế người đàn ông gây án, đưa về trụ sở lấy lời khai để làm rõ động cơ gây án.

Một số người dân cho biết, vợ chồng bà T. thuê căn nhà trên để giặt ủi được vài tháng nay và nghi can là chủ cơ sở nha khoa ở kế bên. Thời gian gần đây, cả hai có mâu thuẫn về việc chú chó của cơ sở nha khoa phóng uế trên đường nên dẫn đến sự việc trên.

Người dân tẩy rửa vết máu trên mặt đường - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, người phụ nữ tên L. (khoảng 50 tuổi, chủ nhà cho vợ chồng chị T. thuê) cũng bị thương tích ở vùng cổ khi can ngăn vụ việc. Sáng 4/4, Công an quận Bình Tân đưa nghi can trở lại hiện trường để thực hiện lại hành vi.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

