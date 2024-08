Đồng Nai: Cháy dữ dội xưởng gỗ tại Biên Hòa, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát rộng

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại xưởng gỗ thuộc Công ty TNHH Đ.N.L.C. tại khu phố Bình Hóa, phường Hóa An (thành phố Biên Hòa).

Theo báo Đồng Nai đưa tin, chiều 9-8, tại phường Hóa An (thành phố Biên Hòa) xảy ra cháy tại 1 xưởng gỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 9-8, xưởng gỗ thuộc Công ty TNHH Đ.N.L.C. tại khu phố Bình Hóa, phường Hóa An (thành phố Biên Hòa) xảy ra cháy. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng Công an thành phố Biên Hòa, Công ty TNHH Pouchen Việt Nam đã xuất 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đến hiện trường dập lửa.

Cháy xưởng gỗ thuộc Công ty TNHH Đ.N.L.C. tại khu phố Bình Hóa, phường Hóa An (thành phố Biên Hòa). Ảnh: Báo Đồng Nai.

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu, hàng hóa bằng gỗ, giấy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát rộng. Vì vậy, lực lượng chữa cháy đã tổ chức tiếp cận vụ cháy có diện tích hơn 350m2 từ nhiều hướng để khống chế, ngăn cháy lan.

Đến khoảng 13h50 cùng ngày, vụ cháy đã được khống chế và đang được lực lượng chữa cháy tiến hành dập tắt.

Trước đó 1 ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ cháy xưởng gỗ. Cụ thể theo thông tin từ VNExpress đưa tin, sáng 8/8, đám cháy ở Công ty TNHH Shingmark Vina đã được dập tắt, song nhiều xe chữa cháy của PCCC Đồng Nai vẫn túc trực ở hiện trường phòng phòng ngừa lửa bùng phát trở lại. Hỏa hoạn trong nhiều giờ khiến khu nhà xưởng rộng 13.000 m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đám cháy ở Công ty TNHH Shingmark Vina. Ảnh: VNExpress.

Nhà máy của Shingmark Vina có hơn 5.000 công nhân, chuyên sản xuất đồ gỗ (100% vốn Đài Loan) nằm trong Khu công nghiệp Bàu Xéo, cách TP Biên Hòa hơn 20 km. Lúc 21h30 ngày 7/8, lửa bùng lên ở khu vực chứa thành phẩm sau đó lan rộng. Đến sáng nay, lực lượng PCCC còn phun nước vào đám cháy để giảm sức nóng.

Nhà xưởng 13.000 m2 chủ yếu chứa sản phẩm gỗ và nguyên liệu. Các nhà xưởng được xây dựng từng khu vực riêng biệt, có hàng rào thép lửa không cháy lan sang các nhà xưởng khác. Khói đen phủ toàn bộ tường bảo vệ của nhà xưởng.

