Ông chồng chia sẻ cách trị vợ 'dễ như trở bàn tay' khiến chị em gật gù thán phục

Có không ít ông chồng kể khổ rằng khi chưa cưới thì vợ hiền lành như cô Tấm, đến khi cưới về thì chẳng khác gì mụ dì ghẻ trong truyện cổ tích. Sau bao năm sống chung với “địch”, ông chồng dưới đây đã rút ra nhiều bài học “xương máu” và chia sẻ lên mạng xã hội để các anh em học hỏi và áp dụng. Cụ thể "bí kíp" của anh được chia sẻ như sau:

Và trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, tao nhận ra tốt nhất là đừng nên cãi nhau với đàn bà, vì họ luôn đúng. Nếu mình chỉ ra được rằng họ sai. Ổn thôi, họ sẽ ngoan ngoãn ‘được thôi, tuỳ anh, muốn sao cũng được, em ổn’.

Kinh hoàng nhất là câu ‘Em ổn’. Giả dối! Ổn mới sợ. Mồm nói không sao nhưng lòng toàn đao với kiếm. Mấy lần vợ bảo ‘Kệ em đi!’, mình nghe lời kệ, đi ngủ. Sáng dậy mặt đầy gỉ mũi.

Vợ không ngủ được, nằm cậy gỉ mũi trát đầy mặt mình. Kể từ đó, mỗi lần tranh luận, thấy căng căng là mình quỳ ngay xuống ôm chân vợ bảo ‘thôi anh không quan tâm ai sai ai đúng, giờ em thích ăn gì, em cứ nói, anh đèo em đi ăn, hay giờ em muốn anh làm gì cũng được. Anh sẽ làm!’.

Rồi mình sẽ tốn tí tiền nhưng được ăn no, quan trọng nhất là được ngủ một giấc ngủ sạch sẽ sáng dậy mặt không dính gỉ mũi hay dính bất cứ thứ gì đêm nó nghĩ ra.

Đấy, đàn bà dễ trị. Cứ thế mà làm. Rồi vợ mình mấy đêm hôm sau trận cãi nhau nó lại ôm mình thủ thỉ tự nhận ‘hôm nọ em sai rồi, chồng đừng để ý nhé! Chồng mà để ý em cho ăn rắm ngay đấy!’. Mình cũng có thèm chấp nó đâu, lúc nó xin lỗi mình cũng quên chuyện cũ rồi ý chứ.

Đừng tranh cãi đến mệt mỏi với vợ. Cứ cho nó nói đi, rồi chúng nó sẽ nhận ra thôi”.

Sau khi đọc hết “bí kíp” của ông chồng này, nhiều chị em phụ nữ cảm thấy ganh tỵ với cô gái có thể lấy một người đàn ông tâm lý như thế này về làm chồng.

Dù là một chia sẻ hài hước nhưng đằng sau câu chuyện này là bài học rất đáng quý cho các cặp vợ chồng. Khi đã về chung một nhà với nhau, việc xảy ra xung đột là không thể tránh khỏi. Những lúc như thế này, cả hai nên biết nhường nhịn, chia sẻ để giữ gìn mái ấm gia đình.