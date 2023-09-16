Ôm cua khi đổ đèo, xe đầu kéo chở trái cây bị lật, một tài xế tử vong trong cabin

Đời sống 16/09/2023 18:46

Khi đi qua địa phận xã miền núi Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, một xe đầu kéo chở trái cây khi đổ đèo đã bị lật, tài xế 44 tuổi tử vong trong buồng lái.

Dẫn theo thông tin từ Báo VietNamNet, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào trưa nay (16/9), trên tuyến đường ĐT 714 đoạn qua xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h, xe container chở sầu riêng mang BKS 18H-021.xx kéo theo rơ-moóc 18R-005.xx do nam tài xế 44 tuổi điều khiển, lưu thông theo hướng từ Lâm Đồng đi Bình Thuận.

Ôm cua khi đổ đèo, xe đầu kéo chở trái cây bị lật, một tài xế tử vong trong cabin - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo VietNamNet

Khi đến địa điểm trên, do đang đổ đèo vào đoạn đường cong nên xe container bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, tông gãy lan can và lật nghiêng bên mép đường. Vụ việc khiến tài xế tử nạn mắc kẹt trong cabin.

Ôm cua khi đổ đèo, xe đầu kéo chở trái cây bị lật, một tài xế tử vong trong cabin - Ảnh 2
Xe container lật nghiêng bên mép đường - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Nhân dân, các đơn vị chức năng của Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông. Hai xe cẩu được huy động đến hiện trường để cẩu kéo, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài khám nghiệm tử thi. Sau đó cẩu xe bị nạn để giải phóng hiện trường, đảm bảo lưu thông trên đường đèo.

Ôm cua khi đổ đèo, xe đầu kéo chở trái cây bị lật, một tài xế tử vong trong cabin - Ảnh 3
Các xe cẩu được huy động để cẩu kéo xe bị nạn, giải phóng hiện trường - Ảnh: Báo Nhân dân

Hiện các cơ quan chức năng của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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