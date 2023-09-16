Người cắt, hàn gây cháy nhà ở quận Thanh Xuân bị phạt hành chính 12,5 triệu đồng

UBND quận Thanh Xuân đã quyết định xử phạt ông N.V.P, thợ hàn cắt gây ra vụ cháy nhà số 28 phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân) sáng 16-9 với số tiền 12,5 triệu đồng.

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 16/9, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã có báo cáo UBND quận Thanh Xuân, ra quyết định xử phạt trường hợp gây ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà 8 tầng ở số 28 phố Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), vào sáng cùng ngày.

Người gây ra vụ cháy tại nhà số 28 phố Vũ Trọng Phụng bị phạt hành chính. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo đó, ông N.V.P. (ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, thợ hàn, cắt thi công tại ngôi nhà số 28 Vũ Trọng Phụng) bị phạt 12,5 triệu đồng về hành vi hàn, cắt kim loại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, 9h20 sáng 16-9, tại nhà số 28 phố Vũ Trọng Phụng (phường Thanh Xuân Trung) xảy ra cháy. Rất may không có thiệt hại về người.

Đây là công trình nhà ở riêng lẻ đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có người ở. Nhà có quy mô 6 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, tum.

Khói đen ngùn ngụt bốc lên tại tầng tum ngôi nhà bị cháy sáng ngày 16/9. Ảnh: VTC News.

Nhận được tin báo, UBND phường Thanh Xuân Trung cùng Công an quận Thanh Xuân đã kịp thời có mặt để xử lý sự cố. Đến 9h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân cháy bước đầu được xác định là do công nhân sửa nhà, có sử dụng các loại máy cưa, tia lửa bắn vào xốp, bắt lửa gây cháy.

Cháy nhà 7 tầng ở Thanh Xuân, Hà Nội: Cột khói cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét Sáng nay ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng tum ngôi nhà cao tầng trên phố Vũ Trọng Phụng, rất nhanh lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân đã tới hiện trường dập lửa.

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