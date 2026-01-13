Ô tô 29 chỗ bất ngờ bốc cháy dữ dội trước cổng trường

Sáng 13/1, một chiếc xe đưa rước công nhân loại 29 chỗ đậu trước cổng trường ở phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bốc cháy và gần như bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 18h30 ngày 12/1, tài xế Nguyễn Xuân N. (47 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài, Đồng Nai) điều khiển xe đưa rước loại 29 chỗ chở công nhân tan ca, lưu thông từ đường Phan Bội Châu ra Quốc lộ 14.

Khi xe dừng trước cổng Trường THPT Đồng Xoài (đoạn Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước), tài xế phát hiện xe có dấu hiệu chập điện, bốc mùi khét và xuất hiện khói ở đầu xe, ngay vị trí ghế lái. Ngay sau đó, ông N. cho ô tô tấp vào lề đường và dùng bình chữa cháy trên xe để xử lý.

Đến khoảng 21h cùng ngày, thấy xe không còn khói, không xảy ra cháy nên tài xế và chủ xe đậu phương tiện trước cổng trường, khóa xe rồi rời đi.

Đến khoảng 5h sáng nay, người đi đường phát hiện xe đưa rước này bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và gần như bao trùm toàn bộ phương tiện.



Chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tổ chức dập tắt đám cháy. Bước đầu, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, chiếc xe khách đậu gần cổng trường học bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Toàn bộ kính chắn gió phía trước và hai bên vỡ nát, nội thất cùng các dãy ghế bên trong xe bị cháy rụi.

