Sau bữa cơm mừng ngôi nhà mới xây, mọi người ra về thì ngôi nhà của gia đình anh D ở xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An bốc cháy dữ dội nghi do gia chủ tự châm lửa đốt. Sau khi đốt nhà, anh D đã uống thuốc trừ sâu để tự tử.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 21h ngày 12/1, ngôi nhà của gia đình anh N.V.D. (SN 1979, trú bản Na Khích, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cũ, Nghệ An) bất ngờ bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà của gia đình anh D. mới được hoàn thiện. Tối 12/1, họ hàng, người thân đã đến chúc mừng. Sau khi mọi người ra về, ngôi nhà bất ngờ bốc cháy nghi do anh D. châm lửa đốt. Sau đó anh D. được cho là đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, may mắn không có thương vong về người. Lực lượng chức năng, người dân địa phương đã có mặt kịp thời để dập lửa và đưa anh D. đi cấp cứu.

Ngôi nhà anh D. cháy ngùn ngụt trong đêm 12/1 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết, sau khi sự việc xảy ra, UBND xã đã cử lực lượng xuống hiện trường ngay trong đêm. Đồng thời, địa phương cũng thăm hỏi, động viên gia đình.

Hiện anh D đang được điều trị, sức khỏe tạm ổn định nhưng vẫn chịu sự giám sát của Công an để phục vụ điều tra. Ngôi nhà bị cháy hoàn toàn, thiệt hại rất lớn.

Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đến thăm hỏi, động viên gia đình sau sự việc - Ảnh: Báo Dân Việt

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ

