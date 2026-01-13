Khoảng 6 giờ sáng nay ngày 13/1, tại khu vực giao lộ Trương Vĩnh Ký – Quỳnh Lưu, thuộc phường Phước Hội (thị xã La Gi cũ), tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân là người địa phương đi xe đạp điện đã va chạm với xe tải 86C-197.13. Cú va chạm mạnh đã khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, bỏ lại chiếc xe đạp điện nằm chơ vơ giữa ngã ba đường. Sau đó nạn nhân được xác định là bà NTN (54 tuổi) ngụ khu phố 12, phường Phước Hội. Thế nhưng, hình ảnh khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt chính là sự xuất hiện của đứa con trai nạn nhân. Đang trên đường tới trường thì cậu học trò nhỏ nhận hung tin. Chạy vội đến nơi, nhìn thấy chiếc xe và bóng dáng người mẹ thương yêu không còn cử động, cậu bé đã khóc ngất ngay tại chỗ. Tiếng gọi mẹ lạc đi trong làn xe cộ tấp nập buổi sớm khiến không gian như lặng lại, xót xa đến nghẹn lòng.

Ngay sau vụ việc, lực lượng CSGT khu vực La Gi thuộc Trạm CSGT Hàm Tân, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường Phước Hội có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Trong lúc các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục khám nghiệm hiện trường người dân xung quanh chỉ biết lặng lẽ an ủi đứa trẻ vừa mất đi người mẹ thân yêu.

Vụ tai nạn một lần nữa là lời cảnh báo đau xót về an toàn giao thông, đặc biệt là tại các điểm giao cắt vào giờ cao điểm. Các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định. Cậu bé khóc ngất khi chạy đến hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Theo thông tin từ báo Dân trí, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 13/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh N.N.T.D. (39 tuổi, trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h55 ngày 11/1, trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ). Vào thời điểm trên, anh D. điều khiển xe máy di chuyển theo hướng từ phường Buôn Hồ về phường Buôn Ma Thuột. Khi đến địa bàn Tổ dân phố Thiện An (phường Buôn Hồ), xe máy của anh D. va chạm vào đuôi xe bán tải mang biển kiểm soát 47C-416.xx do anh Bùi Đức Lợi (29 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ) điều khiển. Cùng lúc, một ô tô mang biển kiểm soát 47A-413.xx do anh Đinh Công Đạt (44 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) điều khiển cũng va chạm với xe máy của anh D.. Anh D. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Hồ nhưng đã không qua khỏi.

