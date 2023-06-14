NXB Giáo dục Việt Nam công bố giá sách giáo khoa mới của lớp 4, 8, 11

Đời sống 14/06/2023 17:42

Ngày 13/6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện công bố giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2023-2024. Các bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa mới các lớp 4, 8, 11. Đây là những lớp lần đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2023-2024 tới đây.

Các bộ sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gồm “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”.

Cả hai bộ sách giáo khoa lớp 4 đều gồm 13 đầu sách với mức giá khoảng 180.000 đồng/bộ, chưa bao gồm sách tiếng Anh. Riêng bộ “Chân trời sáng tạo” có hai sách Mỹ thuật và hai sách Hoạt động trải nghiệm sáng tạo khác nhau. Sách tiếng Anh lớp 4 gồm hai loại, sách Global Success có giá 71.000 đồng (tập 1 và tập 2) và sách Family and Friends có giá 99.000 đồng.

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Giá sách giáo khoa lớp 4 - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Với sách giáo khoa lớp 8, mỗi bộ gồm 13 cuốn. Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” có giá 212.000 đồng. Bộ "Chân trời sáng tạo" có giá là 186.000 đồng. Giá này chưa bao gồm môn tiếng Anh. NXB Giáo dục Việt Nam có hai loại sách tiếng Anh lớp 8 khác nhau với mức giá là 60.000 đồng và 87.000/cuốn.

Sách giáo khoa lớp 11 mỗi bộ đều gồm 25 đầu sách tương ứng với 15 môn và hoạt động giáo dục, trong đó riêng môn mỹ thuật có 10 đầu sách khác nhau tương ứng với 10 lĩnh vực khác nhau gồm kiến trúc; hội họa; thiết kế mỹ thuật đa phương tiện; lý luận và lịch sử mỹ thuật; đồ họa; điều khắc; thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế công nghiệp, thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh.

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Giá sách giáo khoa lớp 8 - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

Bên cạnh các môn học, lớp 11 còn có 12 sách chuyên đề học tập và sách tiếng Anh. Các bộ sách đều có giá trên 400.000 đồng. Sách tiếng Anh lớp 11 bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” có giá 58.000 đồng/cuốn, bộ “Chân trời sáng tạo” có giá 103.000 đồng/cuốn.

Tuy nhiên ở bậc THPT, học sinh được chọn môn học và phân môn trong môn mỹ thuật nên mỗi học sinh sẽ không nhất thiết phải mua trọn bộ.

 

Dẫn nguồn thông tin từ báo Lao Động, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hiện nhà xuất bản đã chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư giấy in và triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cung ứng sách giáo khoa đến tay học sinh trước khai giảng năm học mới.

Đối với sách giáo khoa tái bản (bao gồm sách giáo khoa lớp 5, 9,12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2000 và sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã nỗ lực tổ chức in, nhập kho và sẵn sàng cho công tác phát hành từ ngày 1/5/2023.

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Bảng giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Ảnh: Báo Lao Động

Tại các cửa hàng thuộc hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục và các Công ty Sách - thiết bị trường học địa phương hiện đã có đầy đủ sách giáo khoa tái bản phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Sách giáo viên, sách bổ trợ đang tiếp tục được in, nhập kho để cung ứng tới các cửa hàng bán lẻ và tới các trường học phục vụ nhu cầu của giáo viên, học sinh.

Đối với sách giáo khoa mới (sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay, đang tổ chức để triển khai in theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 dự kiến sẽ được phát hành từ ngày 15/6/2023.   

 

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