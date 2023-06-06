Tối 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt Phan Danh Hưng, là nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng làm 3 người phụ nữ chết ở Khánh Hòa, gây rúng động dư luận.

Theo thông tin từ báo Người lao động, khoảng 19 giờ ngày 6/6, đối tượng Phan Danh Hưng đã bị 1 tổ trinh sát Công an Khánh Hòa phát hiện khi lẩn trốn trên núi thuộc xã Diên Lâm.

Ngay sau đó, nghi phạm Phan Danh Hưng (SN 1986, ngụ huyện Diên Khánh) - nghi phạm đâm chết 3 người phụ nữ ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa - đã bị bắt giữ. Đối tượng này hiện đã bị di lý về trụ sở cơ quan chức năng gần đó để thẩm vấn nóng lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Phan Danh Hưng là nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng làm 3 người phụ nữ chết ở Khánh Hòa - Ảnh: Báo Người lao động

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 2/6, Hưng đã dùng dao sát hại vợ là chị L.T.T.V., cháu vợ là L.M.N. và bà H.T.T.D. (hàng xóm).

Cụ thể, tối 1/6, chị V. đi làm về thì thấy nhiều vật dụng trong nhà bị đập phá nên đã cự cãi với chồng.

Lúc này, Hưng lớn tiếng đe dọa sẽ sát hại vợ, bà Đinh Thị A. (mẹ chị V.) đã đứng ra can ngăn. Tối hôm đó, chị V. sang nhà mẹ ruột ngủ nhờ vì lo sợ chồng sẽ làm liều.

Phan Danh Hưng đã bị bắt sau bốn ngày lẩn trốn trên núi - Ảnh Báo Pháp luật TP.HCM

Đến khoảng 5 giờ ngày 2/6, bà A. đi bán rau, Hưng đã cầm dao vào nhà đâm chết chị V. và cháu vợ N.. Lúc này, con gái Hưng nghe tiếng kêu cứu của mẹ đã chạy qua nhà bà D. (hàng xóm) nhờ giúp đỡ. Bà D. chạy sang cũng bị nghi can sát hại. Sau khi gây án, Hưng thay bộ quần áo dính máu để bỏ trốn.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra khởi tố bị can đối với Hưng về tội danh giết người. Đồng thời, ra quyết định truy nã đặc biệt đối đối với nghi phạm này.

Tình tiết bất ngờ vụ 3 phụ nữ bị giết ở Khánh Hòa: Hung thủ thay quần áo trước khi bỏ trốn Theo nhân chứng - cháu M. (con gái nạn nhân L.T.T.V.), Hưng ra tay sát hại vợ và cháu gái xong thì đi thay quần áo trước khi bỏ trốn.

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