Nỗ lực phẫu thuật nối liền bàn tay cho cháu bé 18 tháng tuổi bị máy cắt đứt lìa

Trong lúc đang chơi, cháu bé đã vô thức cho bàn tay phải vào máy cắt đá tại xưởng làm đá của gia đình và bị cán đứt lìa.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 30/9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết tối 29/9, bệnh viện này đã tiếp nhận một bệnh nhi gần 18 tháng tuổi (ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên) trong tình trạng bị đứt lìa bàn tay phải.

Gia đình cho biết trong lúc đang chơi, cháu bé đã vô thức cho bàn tay phải vào máy cắt đá tại xưởng làm đá của gia đình và bị máy cắt đứt lìa. Bệnh nhi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương và và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngay sau đó.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các khoa chức năng chuyên môn của bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ, tiến hành hội chẩn và lập tức thực hiện phẫu thuật nối ghép bàn tay cho bệnh nhi.

Bác sĩ phẫu thuật nối bàn tay cho bệnh nhi - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và đời sống, BSCKII. Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, người trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho biết: "Phẫu thuật nối liền bàn tay, bàn chân bị đứt rời nói chung hay các chi thể nói riêng đều phải làm theo một trình tự nhất định. Đầu tiên phải làm mẫu khung, rồi đến nối gân, nối thần kinh và nối mạch.

Với trường hợp bệnh nhi gần 18 tháng tuổi là ca bệnh hiếm, bị đứt lìa bàn tay, đã đứt toàn bộ gân, khối xương cổ tay và bó mạch thần kinh quay, trụ và thần kinh giữa; đứt toàn bộ gân gấp vùng ống cổ tay nên các giai đoạn phẫu thuật đều khó, trong đó khó nhất là phẫu thuật phục hồi mạch máu và thần kinh. Do đó, để thực hiện được ca phẫu thuật, công tác gây mê phải được đảm bảo, các phẫu thuật viên có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong phẫu thuật vi phẫu và bàn tay".

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã tỉnh, có thể uống sữa và giao tiếp được với nguời thân. Với thành công này, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp tục khẳng định trình độ, chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị các ca bệnh khó, phức tạp.

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