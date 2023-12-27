'Nổ' có quan hệ xin việc làm, người phụ nữ lừa đảo số tiền 'khủng' của 200 người

Đời sống 27/12/2023 06:10

Chỉ tính từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023, với thủ đoạn nhận cọc tiền để xin việc cho các nạn nhân, Nguyễn Thị Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 200 người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 26/12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh (SN 1985, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dựa vào tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thanh là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định thường thuê các chung cư trên địa bàn TP. Thanh Hóa để sinh sống. Tuy nhiên, Thanh "tự nổ" mình có mối quan hệ thân quen với nhiều người có thể xin được vào làm việc tại các công ty lớn với mức thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

'Nổ' có quan hệ xin việc làm, người phụ nữ lừa đảo số tiền 'khủng' của 200 người - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thanh - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, để có thể nhận được vào công ty làm việc, mỗi người phải đặt cọc từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, sau 3 tháng đi làm công ty sẽ trả lại tiền đặt cọc. Riêng đối với những người có nhu cầu đặt lốt xe chở khách thì phải đặt cọc từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng, sau 2 năm đi làm nếu người lao động không tự ý bỏ việc thì công ty sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc.

Tin lời Thanh, nhiều người đã chuyển tiền cho đối tượng này. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 200 người bị lừa bằng hình thức xin việc với số tiền gần 2 tỷ đồng. Trong đó, có 1 nạn nhân ở phường Đông Hương, TP Thanh Hoá đã chuyển 400 triệu đồng cho Thanh để nhờ xin việc giúp nhiều người trong gia đình mình. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thanh không xin việc giúp trường hợp nào, biết mình bị lừa, nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thị Thanh, báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.

 

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