Những quy tắc "ngầm" khi hẹn hò của người Hàn Quốc

Gần đây, mạng xã hội xứ kim chi nổ ra cuộc tranh luận: "Bạn có muốn để người yêu tách lá vừng (kkaennip) hộ một người bạn khác giới trong bữa ăn không?".

Một số ý kiến cho rằng chuyện này không có gì quan trọng, trong khi hầu hết lại thấy điều đó "không thể chấp nhận được".

Câu chuyện "tách lá vừng" đã gây bão tại Hàn Quốc một thời gian dài

Vấn đề gây tranh cãi trên là một trong những "luật bất thành văn" khi hẹn hò ở Hàn Quốc.

Theo Irene Yung Park - Giáo sư khoa Văn hóa và Văn học của ĐH Yonsei cho biết "sự phát triển của văn hóa hẹn hò đã dẫn đến hàng loạt "quy tắc ngầm", một số còn duy trì tới ngày nay".

1. Quyết định hẹn hò sẽ phụ thuộc vào thời gian gặp nhau

Theo Park, một số hình thức gặp gỡ phổ biến ở Hàn Quốc gồm jamanchu (tình cờ làm quen), sogaeting (hẹn hò giấu mặt), hoặc inmanchu (các buổi giới thiệu đối tượng).

Ngoài ra, xã hội xứ kim chi vẫn bị phân tách theo độ tuổi, giới tính. So với các quốc gia khác, nam và nữ giới Hàn Quốc hiếm khi tiếp xúc xã hội với nhau, do đó hiếm có các cuộc gặp gỡ tự nhiên.

Một khía cạnh đáng nói khác trong văn hóa hẹn hò xứ kim chi là sự phân chia các giai đoạn trong tình yêu.

Ví dụ, Laura - du học sinh tại Hàn Quốc, đã nhiều lần nhận được câu hỏi: "Bạn đã tiến đến giai đoạn sseom (trò chuyện) với ai chưa?".

Cô cho biết rằng giai đoạn này là quá trình trò chuyện, tìm hiểu sở thích, tính cách của đối phương. Tuy vậy, điểm khác biệt của sseom trong văn hóa hẹn hò xứ Hàn là chỉ được phép kéo dài khoảng 1 tháng.

Nếu kéo dài khoảng thời gian tìm hiểu - thường là 3 buổi hẹn - người đó bị coi là đang giả vờ, làm cao. Sau giai đoạn này, cả hai gần như có một cam kết "bất thành văn" - họ là đối tượng của nhau.

2. Ở buổi hẹn hò đầu tiên, nam giới là người trả tiền

Có lẽ đây là cũng là luật bất thành văn của nhiều nước. Ở cuộc hẹn đầu tiên, phần lớn các bạn nam đều muốn tạo ấn tượng tốt với các bạn nữ nên họ sẽ luôn tranh trả tiền cho các bữa ăn và cafe.

Tuy nhiên, theo xu thế chung của xã hội hiện nay, việc ai trả tiền trong buổi hẹn hò đầu tiên phụ thuộc vào mong muốn của cả hai. Bởi không thiếu nhiều trường hợp, phụ nữ sẽ cảm thấy mối quan hệ lành mạnh hơn khi chia sẻ “chi phí hẹn hò” và sòng phẳng từ ngày đầu tiên. Theo đó, việc ai trả tiền cho lần hẹn đầu không quan trọng bằng việc cặp đôi trao đổi và ứng xử như thế nào với nhau.

3. Cặp đôi tạo tài khoản chung chỉ dùng để chi trả khi hẹn hò

Hẹn hò mà cứ phải băn khoăn xem ai trả tiền là vấn đề khiến nhiều cặp đôi đau đầu. Để bạn nam trả tiền thì bạn nữ lại ngại, để bạn nữ trả tiền thì bạn nam lại không thích, mà để 1 người trả tiền mãi thì tiền đâu cho đủ.

Do đó các cặp đôi ở Hàn đã nghĩ ra 1 phương pháp rất thông minh, đó chính là lập tài khoản ngân hàng chung.

Mỗi tháng cả bạn nam và bạn nữ sẽ gửi vào tài khoản đó 1 khoản tiền nhất định, nhưng thường thì bạn nam sẽ gửi nhiều hơn bạn nữ 1 chút. Số tiền này để dùng vào việc hẹn hò như ăn uống, cafe, xem phim… Vậy là không phải lo ai sẽ là người thanh toán mỗi khi hẹn hò

4. Mùa nhập ngũ - mùa chia tay "quốc dân" của các cặp đôi người Hàn

Nam giới Hàn Quốc bắt buộc phải đi quân sự 1 năm 8 tháng. Trong thời gian đó họ phải ở trong doanh trại và ít có thời gian nghỉ phép. Điện thoại cũng bị giữ và chỉ được sử dụng từ 17:30 – 21:30 các ngày trong tuần và 8:00 – 21:30 thứ 7, chủ nhật nên không thể thường xuyên liên lạc với bạn gái được. Thêm nữa điện thoại trong quân đội cũng bị bịt lại camera khiến việc video call cũng là không thể. Điều này khiến cho các bạn nữ cảm thấy thiệt thòi và nhiều khi dẫn đến chia tay vì các bạn nữ không thể chờ đợi.

Thường thì nếu bạn nữ có thể đợi được khoảng thời gian dài như thế mà không chia tay thì bạn nam sẽ rất cảm động và biết ơn. Sau khi xuất ngũ, họ sẽ tặng cho bạn gái mình 1 đôi giày (người Hàn gọi là 꽃신발 (kkochsinbal) – giày hoa) để cảm ơn bạn gái đã đợi mình trong 1 khoảng thời gian dài đến vậy. Cũng có nhiều người tặng trang phục quân đội cho bạn gái mình khi xuất ngũ.

Theo giáo sư Park, những "luật hẹn hò ngầm" này chịu ảnh hưởng lớn từ các bộ phim truyền hình. Từ ngoại hình, xu hướng hẹn hò, lời tỏ tình cho đến tán tỉnh phổ biến đều xuất phát từ những loạt phim đình đám.

Theo KyungHyang