Những quy tắc "ngầm" khi hẹn hò của người Hàn Quốc

Đời sống 30/04/2022 11:42

Khi hẹn hò tại Hàn Quốc, có vô số những "quy tắc ngầm" cần phải tuân theo.

Gần đây, mạng xã hội xứ kim chi nổ ra cuộc tranh luận: "Bạn có muốn để người yêu tách lá vừng (kkaennip) hộ một người bạn khác giới trong bữa ăn không?".

 

Một số ý kiến cho rằng chuyện này không có gì quan trọng, trong khi hầu hết lại thấy điều đó "không thể chấp nhận được".

 

Những quy tắc 'ngầm' khi hẹn hò của người Hàn Quốc - Ảnh 1

Câu chuyện "tách lá vừng" đã gây bão tại Hàn Quốc một thời gian dài

Vấn đề gây tranh cãi trên là một trong những "luật bất thành văn" khi hẹn hò ở Hàn Quốc.

Theo Irene Yung Park - Giáo sư khoa Văn hóa và Văn học của ĐH Yonsei cho biết "sự phát triển của văn hóa hẹn hò đã dẫn đến hàng loạt "quy tắc ngầm", một số còn duy trì tới ngày nay".

 

1. Quyết định hẹn hò sẽ phụ thuộc vào thời gian gặp nhau

 

Theo Park, một số hình thức gặp gỡ phổ biến ở Hàn Quốc gồm jamanchu (tình cờ làm quen), sogaeting (hẹn hò giấu mặt), hoặc inmanchu (các buổi giới thiệu đối tượng).

 

Những quy tắc 'ngầm' khi hẹn hò của người Hàn Quốc - Ảnh 2

Ngoài ra, xã hội xứ kim chi vẫn bị phân tách theo độ tuổi, giới tính. So với các quốc gia khác, nam và nữ giới Hàn Quốc hiếm khi tiếp xúc xã hội với nhau, do đó hiếm có các cuộc gặp gỡ tự nhiên.

Một khía cạnh đáng nói khác trong văn hóa hẹn hò xứ kim chi là sự phân chia các giai đoạn trong tình yêu.

Ví dụ, Laura - du học sinh tại Hàn Quốc, đã nhiều lần nhận được câu hỏi: "Bạn đã tiến đến giai đoạn sseom (trò chuyện) với ai chưa?".

 

Những quy tắc 'ngầm' khi hẹn hò của người Hàn Quốc - Ảnh 3

 

Cô cho biết rằng giai đoạn này là quá trình trò chuyện, tìm hiểu sở thích, tính cách của đối phương. Tuy vậy, điểm khác biệt của sseom trong văn hóa hẹn hò xứ Hàn là chỉ được phép kéo dài khoảng 1 tháng.

 

Những quy tắc 'ngầm' khi hẹn hò của người Hàn Quốc - Ảnh 4

Nếu kéo dài khoảng thời gian tìm hiểu - thường là 3 buổi hẹn - người đó bị coi là đang giả vờ, làm cao. Sau giai đoạn này, cả hai gần như có một cam kết "bất thành văn" - họ là đối tượng của nhau.

 

2. Ở buổi hẹn hò đầu tiên, nam giới là người trả tiền

Có lẽ đây là cũng là luật bất thành văn của nhiều nước. Ở cuộc hẹn đầu tiên, phần lớn các bạn nam đều muốn tạo ấn tượng tốt với các bạn nữ nên họ sẽ luôn tranh trả tiền cho các bữa ăn và cafe.

 

Những quy tắc 'ngầm' khi hẹn hò của người Hàn Quốc - Ảnh 5

Tuy nhiên, theo xu thế chung của xã hội hiện nay, việc ai trả tiền trong buổi hẹn hò đầu tiên phụ thuộc vào mong muốn của cả hai. Bởi không thiếu nhiều trường hợp, phụ nữ sẽ cảm thấy mối quan hệ lành mạnh hơn khi chia sẻ “chi phí hẹn hò” và sòng phẳng từ ngày đầu tiên. Theo đó, việc ai trả tiền cho lần hẹn đầu không quan trọng bằng việc cặp đôi trao đổi và ứng xử như thế nào với nhau.

 

3. Cặp đôi tạo tài khoản chung chỉ dùng để chi trả khi hẹn hò

Hẹn hò mà cứ phải băn khoăn xem ai trả tiền là vấn đề khiến nhiều cặp đôi đau đầu. Để bạn nam trả tiền thì bạn nữ lại ngại, để bạn nữ trả tiền thì bạn nam lại không thích, mà để 1 người trả tiền mãi thì tiền đâu cho đủ.

 

Những quy tắc 'ngầm' khi hẹn hò của người Hàn Quốc - Ảnh 6

 

Do đó các cặp đôi ở Hàn đã nghĩ ra 1 phương pháp rất thông minh, đó chính là lập tài khoản ngân hàng chung.

 

Mỗi tháng cả bạn nam và bạn nữ sẽ gửi vào tài khoản đó 1 khoản tiền nhất định, nhưng thường thì bạn nam sẽ gửi nhiều hơn bạn nữ 1 chút. Số tiền này để dùng vào việc hẹn hò như ăn uống, cafe, xem phim… Vậy là không phải lo ai sẽ là người thanh toán mỗi khi hẹn hò

 

4. Mùa nhập ngũ - mùa chia tay "quốc dân" của các cặp đôi người Hàn

 

Nam giới Hàn Quốc bắt buộc phải đi quân sự 1 năm 8 tháng. Trong thời gian đó họ phải ở trong doanh trại và ít có thời gian nghỉ phép. Điện thoại cũng bị giữ và chỉ được sử dụng từ 17:30 – 21:30 các ngày trong tuần và 8:00 – 21:30 thứ 7, chủ nhật nên không thể thường xuyên liên lạc với bạn gái được. Thêm nữa điện thoại trong quân đội cũng bị bịt lại camera khiến việc video call cũng là không thể. Điều này khiến cho các bạn nữ cảm thấy thiệt thòi và nhiều khi dẫn đến chia tay vì các bạn nữ không thể chờ đợi.

 

Những quy tắc 'ngầm' khi hẹn hò của người Hàn Quốc - Ảnh 7

 

Thường thì nếu bạn nữ có thể đợi được khoảng thời gian dài như thế mà không chia tay thì bạn nam sẽ rất cảm động và biết ơn. Sau khi xuất ngũ, họ sẽ tặng cho bạn gái mình 1 đôi giày (người Hàn gọi là 꽃신발 (kkochsinbal) – giày hoa) để cảm ơn bạn gái đã đợi mình trong 1 khoảng thời gian dài đến vậy. Cũng có nhiều người tặng trang phục quân đội cho bạn gái mình khi xuất ngũ.

 

Những quy tắc 'ngầm' khi hẹn hò của người Hàn Quốc - Ảnh 8

 

Theo giáo sư Park, những "luật hẹn hò ngầm" này chịu ảnh hưởng lớn từ các bộ phim truyền hình. Từ ngoại hình, xu hướng hẹn hò, lời tỏ tình cho đến tán tỉnh phổ biến đều xuất phát từ những loạt phim đình đám.

 

Theo KyungHyang

Vì sao liên hoan và nhậu nhẹt sau giờ làm việc trở thành 'nỗi ám ảnh kinh hoàng' của dân công sở Hàn Quốc?

Vì sao liên hoan và nhậu nhẹt sau giờ làm việc trở thành 'nỗi ám ảnh kinh hoàng' của dân công sở Hàn Quốc?

"Có cần thiết phải đi liên hoan như thế này không?" Anh A (24 tuổi, Hàn Quốc) nhân viên văn phòng thở dài mỗi khi nghe đến việc phải ở lại sau giờ làm việc để tụ tập cùng đồng nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   tin đời sống Xã hội Hàn Quốc người Hàn Quốc

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 44 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 44 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn