Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường

Đời sống 01/04/2022 21:39

Bụi mịn PM là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.

Bụi mịn là gì?

Theo Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, bụi mịn hay bụi mịn PM (Particulate Matter) là các phân tử vô cơ hoặc hữu cơ bay lơ lửng trong không khí, thường có nguồn gốc chủ yếu đến từ khói phương tiện giao thông hay qua việc đốt cháy các nhiên liệu hữu cơ trong công nghiệp. Kích thước của bụi mịn rất đa dạng, khó nhìn thẫy rõ bằng mắt thường và được tính theo đơn vị µm (micromet).

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của bụi mịn

Bụi mịn xâm nhập vào cơ thể người có thể gây kích ứng mắt, mũi, họng. Ngoài ra, người hít phải bụi mịn còn có thể mắc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp như viêm phế quản mãn tính, suy nhược chức năng của phổi, bệnh hen suyễn và thậm chí là ung thư phổi.

Ô nhiễm không khí có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động não bộ, tăng nguy cơ đột quỵ, gây trầm cảm và mất trí nhớ. Từ đó, con người có thể bị đẩy nhanh sự suy giảm nhận thức khi tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm. 

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bụi mịn cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh từ việc tấn công vào phế nang, vượt qua vách ngăn khí để đi vào hệ tuần hoàn và gây bệnh. Khi tiếp xúc với bụi mịn, các chỗ tắc mạch máu có thể bỗng nhiên bị vỡ, tạo ra nghẽn mạch, gây nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm 

7 bí quyết đối phó với bụi mịn

1. Tránh ra ngoài vào những ngày có nhiều bụi mịn

Vào những ngày mật độ bụi mịn không tốt, nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời như tụ họp ngoài trời, cắm trại, thể dục thể thao.

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet 

2. Khi ra ngoài chắc chẳn phải mang theo khẩu trang

Đeo khẩu trang giúp bạn ngan chặn các chất độc hại xâm nhập vào mũi và miệng. Tuy nhiên, đó phải là khẩu trang chống bụi vàng và bụi min, không phải khẩu trang thông thường. KF80, KF94, KF99 là 3 loại khẩu trang đã được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm chứng nhận! Khẩu trang hiện nay trên thị trường được chia thành người lon và trẻ em nên bạn có thể lựa chọn kích cỡ phù hợp với lửa tuổi của mình mà đeo.

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

3. Khi đi ra ngoài, tránh những nơi có không khí ô nhiễm nặng và hạn chế hoạt động mạnh

Khi đi ra ngoài vào ngày có nồng độ bụi mịn cao, hãy giảm thời gian dừng lại ở ven đường hoặc công trường có nồng độ bụi min cao và hạn chế các hoạt động mạnh để tránh việc hít phải bụi min do tăng lưu lượng thở.

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

4. Rửa tay chân sạch sẽ sau khi đi ra ngoài về.

Khả năng ngăn ngừa các bệnh khác nhau sẽ tăng lên nếu chúng ta thực hiện quản lý vệ sinh kỹ lưỡng.

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

5. Ăn nhiều rau, trái cây giàu nước và vitamin C

Người ta nói rằng khi bạn uống đủ nước, bụi mịn tích tụ trong cơ thể có thể được loại bỏ thông qua hoạt động hắt hơi, ho và vận động của gan. Chúng ta có thể bảo vệ đường hô hấp bằng cách ăn nhiều nước và rau quả giàu vitamin C. 

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

6. Quản lý thích hợp chất lượng không khí trong nhà bằng hệ thổng thông gió và làm sạch bằng nước ấm.

Chúng ta hay lầm tưởng rằng chỉ ngoài đường mới có bụi. Trong nhà cửa đóng kín, màn che xung quanh không thể khiến bụi lọt vào. Tuy nhiên, bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy những hạt bụi siêu nhỏ và vi khuẩn trong không khí. Dù là nơi kín đáo như phòng ngủ thì khi bạn dùng chổi quét, bụi vẫn xuất hiện rất nhiều. Vào những ngày có nhiều bui mịn, hãy tránh để cửa số mở và có thể đầu tư cho mình các thiết bị có khả năng lọc bụi mịn trong nhà như máy lạnh và máy lọc không khí để hạn chế bụi bẩn trong gia đình.

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, lau san bằng khăn ẩm để tránh bụi bay trong không khí cũng là một cách hay.

7. Hạn chế các hành động có thể gây ô nhiễm không khí bằng cách sử dụng phương tiên công cộng thay vì ô tô, xe máy cá nhân. 

Tác hại cực nguy hiểm của bụi mịn đến sức khỏe – bỏ túi ngay 7 bí quyết đối phó với bụi mịn mà bạn nên lưu ngay, vừa bảo vệ sức khỏe, vừa an toàn với môi trường - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 Theo Goodmorningvietnam

Từ phim ảnh Hàn Quốc nhìn ra xã hội: Khi lòng tham của cha mẹ lại trở thành nỗi ám ảnh đè nặng tâm trí con trẻ

Từ phim ảnh Hàn Quốc nhìn ra xã hội: Khi lòng tham của cha mẹ lại trở thành nỗi ám ảnh đè nặng tâm trí con trẻ

Bản thân những người làm bố làm mẹ, không có ai thực sự ác hay xấu xa. Họ thúc ép con học hành, thi cử và đỗ đạt cao vì họ tin rằng có quyền lực, có địa vị là tốt nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống bản tin đời sống sức khỏe và đời sống

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con